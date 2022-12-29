"العُلا" تستعد لاستضافة حفل تكريم "أفضل القرى السياحية في العالم" في هذا التاريخ

صنفت الأمم المتحدة 32 قرية من جميع أنحاء العالم على أنها "أفضل القرى السياحية لعام 2022"، من قبل منظمة السياحة العالمية.
تعترف الجائزة بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية وفرص جديدة للوظائف والدخل، مع الحفاظ على القيم والمنتجات المجتمعية وتعزيزها.
تعترف المبادرة أيضًا بالقرى لالتزامها بالابتكار والاستدامة من جميع جوانبها - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - والتركيز على تطوير السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
في عام 2022، تم تكريم 32 قرية، من 18 دولة من مناطق العالم الخمس. تم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات:الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، الحوكمة وتحديد أولويات السياحة والبنية التحتية والاتصال، الصحة والسلامة والأمن.
كما تم ترشيح 136 قرية من قبل 57 دولة عضوًا في منظمة السياحة العالمية، (يمكن لكل دولة عضو ترشيح ثلاث قرى كحد أقصى) عام 2022.
وتم إعلان 32 قرية كأفضل قرية سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية.
وستدخل 20 قرية أخرى في برنامج الترقية، وستصبح جميع القرى الـ 52 أيضًا جزءًا من الشبكة العالمية لأفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تم إنشاؤها في عام 2021، والتي تضم منذ هذا التاريخ 115 قرية من القارات الخمس.
يذكر أن مبادرة أفضل القرى السياحية هي المشروع الرئيسي لبرنامج منظمة السياحة العالمية للسياحة من أجل التنمية الريفية.
ويهدف البرنامج إلى ضمان مساهمة السياحة في الحد من التفاوتات الإقليمية في الدخل والتنمية، ومكافحة هجرة السكان.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في العلا بالمملكة العربية السعودية في 27-28 فبراير 2023، بالتعاقب مع الاجتماع التقديمي الأول لشبكة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
كما سيتم افتتاح النسخة القادمة من أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية في فبراير2023.