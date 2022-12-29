"العُلا" تستعد لاستضافة حفل تكريم "أفضل القرى السياحية في العالم" في هذا التاريخ

في عام 2022، تم تكريم 32 قرية، من 18 دولة من مناطق العالم الخمس. تم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات:الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، الحوكمة وتحديد أولويات السياحة والبنية التحتية والاتصال، الصحة والسلامة والأمن.