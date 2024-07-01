أجواء صيفية مبهجة وعروض ترويجية مميزة في قطر بانتظار السعوديين والزوار من دول الخليج

وتتميز حديقة "مريال المائية" في لوسيل، والواقعة في جزيرة قطيفان، ببرجها الأيقوني للتزلج المائي والذي يبلغ طوله 85 مترًا ومجموعة أخرى من المرافق والألعاب، بما في ذلك 36 زلاجة مائية رائعة. وبالقرب من منفذ أبوسمرة البري، يمكن لزوار قطر زيارة منتجع هيلتون شاطئ سلوى الذي يوفر لضيوفه تجربة فندقية فاخرة ومصحوبة بخيارات شاطئية وألعاب مائية رائعة. كما يوفر منتجع "هبيتاس رأس بروق" الجديد مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي وتجارب المغامرات، مما يجعله وجهة لا تفوت لأولئك الذين يرغبون في استكشاف مشاهد الجمال الطبيعي الخلاب في قطر. ويُعتبر منتجع هبيتاس رأس بروق الحائز على الجوائز وجهة مستدامة حيث يقع عند أطراف محمية الريم للمحيط الحيوي المدرجة ضمن لائحة اليونسكو.