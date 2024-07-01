أجواء صيفية مبهجة وعروض ترويجية مميزة في قطر بانتظار السعوديين والزوار من دول الخليج

بالتزامن مع بداية فصل الصيف، أطلقت سياحة قطر رزنامة "فعاليات قطر" للموسم الصيفي، فيما تواصل تقديم فعاليات حملتها الترويجية الصيفية "صيفك يبدأ معانا"، والتي تتضمن باقة متنوعة من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتجارب الصيفية الممتعة.
وتسلط الحملة الترويجية للموسم الصيفي، والتي تلبي تطلعات الأشخاص من جميع الأعمار، الضوء على التجربة الاستثنائية التي تنتظر زوار قطر، بداية من الأنشطة الترفيهية التي تُقام عبر الهواء الطلق والعروض الترويجية الحصرية التي تقدمها أشهر معالم الجذب والوجهات السياحية في البلاد، ويُظهر مقطع الفيديو الترويجي للحملة المؤثر الرقمي وصانع الأفلام البحريني الشهير عمر فاروق وهو في زيارة إلى الدوحة لمدة 24 ساعة، حيث يلتقي خلالها صديقه القطري بطل الوثب العالي الشهير معتز برشم، حيث يستمتع كلٌ من برشم وفاروق معًا بالعروض والتجارب الصيفية المميزة التي تزخر بها قطر.
بعد نجاحه المميّز العام الماضي، تستضيف قطر هذا الصيف النسخة الثانية من مهرجان قطر للألعاب، وذلك بداية من 15 يوليو إلى 14 أغسطس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويقدم المهرجان العديد من المفاجآت والفعاليات الخاصة بالأطفال، مما يجعله تجربة ترفيهية لا تُنسى لجميع الأعمار.
كما تضم قطر مجموعة مذهلة من المتنزهات الترفيهية الداخلية ذات الأجواء الساحرة مثل متنزه "الدوحة كويست"، ومدينة "فيرتشوسيتي" للألعاب و"أنجري بيردز ورلد" وحدائق "تروكاديرو".
كما أصبحت قطر وجهة مثالية لزوارها من دول الخليج بفضل مجموعة المنتجعات والشواطئ الخاصة عالمية المستوى التي تزخر بها، حيث سيكون شاطئ الخليج الغربي وشاطئ 974 وشاطئ الدوحة ساندز ومنتجع جزيرة البنانا ونادي شاطئ الدوحة وشاطئ كتارا وغيرها، جاهزة طوال الموسم الصيفي بالأنشطة المثيرة والفعاليات الترفيهية لاستقبال الزوار من جميع الأعمار.
وسيكون بإمكان الزوار من السعوديين ودول الخليج الاستفادة من مجموعة العروض الترويجية التي توفرها سياحة فطر والتي تصل إلى 40% في العديد من الوجهات التابعة لكتارا للضيافة. وتشمل هذه العروض الإقامة في الفنادق وتناول الطعام سواء عبر وجبات الإفطار المتأخر رفقة العائلة أو الغداء والعشاء وغير ذلك من العروض المميزة. كما يمكن للعائلات التي تصطحب أطفالًا زيارة مدينة الألعاب المطاطية "إنفلاتا" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي سوف تظل تستقبل زوارها حتى 13 يوليو المقبل، وذلك للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب المطاطية.
ولعشاق الأمسيات والأجواء الصيفية الممتعة، تُواصل مشيرب قلب الدوحة تقديم "الأمسيات الصيفية" التي تلائم جميع الأعمار حتى 31 أغسطس.
تمتلك قطر العديد من المنتجعات الفاخرة الملائمة للعائلات والتي أصبحت خيارات مثالية لقضاء أمتع العطلات العائلية وللأشخاص الباحثين عن الاستجمام وتجديد الحيوية والنشاط.
وتتميز حديقة "مريال المائية" في لوسيل، والواقعة في جزيرة قطيفان، ببرجها الأيقوني للتزلج المائي والذي يبلغ طوله 85 مترًا ومجموعة أخرى من المرافق والألعاب، بما في ذلك 36 زلاجة مائية رائعة. وبالقرب من منفذ أبوسمرة البري، يمكن لزوار قطر زيارة منتجع هيلتون شاطئ سلوى الذي يوفر لضيوفه تجربة فندقية فاخرة ومصحوبة بخيارات شاطئية وألعاب مائية رائعة. كما يوفر منتجع "هبيتاس رأس بروق" الجديد مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي وتجارب المغامرات، مما يجعله وجهة لا تفوت لأولئك الذين يرغبون في استكشاف مشاهد الجمال الطبيعي الخلاب في قطر. ويُعتبر منتجع هبيتاس رأس بروق الحائز على الجوائز وجهة مستدامة حيث يقع عند أطراف محمية الريم للمحيط الحيوي المدرجة ضمن لائحة اليونسكو.
تتميز قطر بتنوع وازدهار مشهد الطهي فيها حيث تتيح لزوارها آلاف المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات والأطباق التي تمثل جميع قارات العالم وثقافاته. وبفضل هذا التنوع الذي يعززه مزيج فريد من الخيارات ذات النكهات المحلية والعالمية المميزة، يمكن لزوار قطر من عشاق الطعام الانغماس في تجارب متنوعة بداية من الوجبات الخفيفة والسريعة وحتى المأكولات الفاخرة التي يقدمها أبرع وأشهر الطهاة في العالم. كما توفر جزيرة المها وبلاس فاندوم ودوحة فستيفال سيتي وسوق واقف الشهير مجموعة متنوعة من تجارب التسوق وتناول الطعام والعروض الثقافية.
تتميز قطر بمجموعة من معالم الجذب والوجهات السياحية الرائعة التي تقدم عروضها وتجاربها في الهواء الطلق. وتوفر هذه الوجهات لزوارها أجواء منعشة تتغلب من خلالها على درجات الحرارة نظرًا لأنها مجهزة بأفضل تقنيات التبريد المستدامة والمبتكرة. وتشمل الوجهات التي تستعين بهذه التقنيات المتطورة "21 هاي ستريت" في كتارا و"ويستووك" و"بلاس فاندوم" و"الحزم" و"سوق واقف" وغيرها.
تشتهر قطر بتقديمها أفضل وأرقى مستويات الضيافة التي لا تُضاهى، وهو ما يظهر بوضوح من خلال مجموعتها المتنوعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وتحافظ قطر على مستويات الزخم السياحي الكبير الذي تشهده، حيث استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من عام 2024 فيما بلغ عدد الغرف الفندقية أكثر من 39 ألف غرفة تلائم جميع التطلعات والميزانيات.
وبعد نجاحها المبهر في استقبال أكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2023، تواصل قطر تعزيز جهودها خلال العام الجاري 2024، حيث استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط. وجاء حوالي 44% من هؤلاء الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين.
للمزيد من المعلومات حول جميع الفعاليات المقبلة، يرجى تحميل تطبيق Visit Qatar أو مطالعة رزنامة فعاليات قطر عبر الرابط الإلكتروني التالي: رزنامةقطر | Visit Qatar.