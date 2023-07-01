موجة الشغب الفرنسية تتسبب بإلغاء حجوزات السعوديين لباريس صيف 2023.. ولندن البديل الأفضل

مع استمرار الاحتجاجات العنيفة التي امتدت إلى أنحاء مختلفة في فرنسا بعد مقتل شاب، تأثر قطاع السياحة الفرنسي بشدة، وهو الذي يعد متصدر العالم في استقبال السياح بعدد يفوق 75 مليون سائح في 2022؛ إذ شهدت الفنادق الفرنسية إلغاء حجوزات هائلة، إضافة إلى تعرُّضها لأضرار من جراء أعمال الشغب.