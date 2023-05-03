السعودية تفوز بأفضل جناح في سوق السفر العربي لعام 2023 وتتصدّر 190 جهة مشاركة

كما تم منح جائزة أفضل تصميم جناح (أقل من 150 مترًا مربعًا) لشركة باربادوس للتسويق السياحي، حيث علق حكام سوق السفر العربي على نجاح التصميم في تمثيل شعور باربادوس، بالإضافة إلى التكامل المبتكر للشاشات الرقمية، كما حازت مجموعة فنادق ومنتجعات سينامون على ثناء كبير من قبل اللجنة في هذه الفئة لتصميمها واستخدام المواد المعاد تدويرها.