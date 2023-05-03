السعودية تفوز بأفضل جناح في سوق السفر العربي لعام 2023 وتتصدّر 190 جهة مشاركة

أشاد حكام جوائز سوق السفر العربي 2023 بالعارضين المتميزين لجهودهم المستدامة، حيث أشادت اللجنة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لإيلائها اهتمامًا كبيرًا للمواد المستدامة المستخدمة في تصميم جناحها.
وفازت الخطوط السعودية بجائزة أفضل تصميم جناح أكثر من 150 مترًا مربعًا من قبل لجنة التحكيم للعام الثاني على التوالي، حيث تلقّت شركة النقل الوطنية للمملكة الثناء لاستخدامها المؤثر للشاشات الرقمية والأرضيات العاكسة بشكل مبهر.
كما تم منح جائزة أفضل تصميم جناح (أقل من 150 مترًا مربعًا) لشركة باربادوس للتسويق السياحي، حيث علق حكام سوق السفر العربي على نجاح التصميم في تمثيل شعور باربادوس، بالإضافة إلى التكامل المبتكر للشاشات الرقمية، كما حازت مجموعة فنادق ومنتجعات سينامون على ثناء كبير من قبل اللجنة في هذه الفئة لتصميمها واستخدام المواد المعاد تدويرها.
وقد حصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على جائزة أفضل منصة لممارسة الأعمال؛ وذلك بفضل مساحة العرض الرائعة المكونة من ثلاثة طوابق، حيث تم الجمع بين المقاعد المريحة للجناح والتصميم الفسيح والضيافة عالية الجودة؛ لخلق بيئة جذابة للزوار.
كما أشادت لجنة التحكيم أيضًا بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في هذه الفئة على استغلالها لمساحة الجناح بشكل مثالي لتعكس من خلاله صورة الإمارة المشرقة.