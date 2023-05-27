نمو زيارات السياح السعوديين إلى أذربيجان لـ3 أضعاف في شهر أبريل 2023

شهدت أعداد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية إلى أذربيجان في شهر أبريل للعام الحالي زيادة بقدر ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي.
وتشغل المملكة العربية السعودية مكانها في أهم خمسة أسواق من حيث عدد الرحلات الجوية إلى أذربيجان في أبريل لعام 2023.
ووفق تقديرات فترة الأشهر الأربعة الأولى لعام 2023، تحتل المملكة العربية السعودية المركز العاشر من حيث عدد السياح القادمين إلى أذربيجان.
وأفادت هيئة السياحة في أذربيجان بأن الأسواق المستهدفة بين بلدان الشرق الأوسط هي أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وتسيّر شركة "فلاي ناس" السعودية للطيران رحلات مباشرة بين باكو والرياض.