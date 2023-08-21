نائب وزير السياحة: قريبًا نرى "نيمار" يطلب كبسة ويشرب "كرك" وقهوة

واللاعب نيمار دا سيلفا برازيلي الجنسية، ولد في 5 فبراير 1992، وبدأ مسيرته الكروية في البرازيل؛ إذ لعب لنادي سانتوس قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني في عام 2013.