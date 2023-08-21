نائب وزير السياحة: قريبًا نرى "نيمار" يطلب كبسة ويشرب "كرك" وقهوة

رحبت نائب وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء محمد آل سعود، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه لنادي الهلال بعقد يمتد حتى عام 2025.
وقالت الأميرة هيفاء محمد آل سعود عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم. قريبًا بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود".
واللاعب نيمار دا سيلفا برازيلي الجنسية، ولد في 5 فبراير 1992، وبدأ مسيرته الكروية في البرازيل؛ إذ لعب لنادي سانتوس قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني في عام 2013.
وخلال فترته مع برشلونة حقق العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وفي عام 2017 انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة قياسية في تلك الفترة.
ويعتبر نيمار أحد أبرز اللاعبين في العالم، ويتميز بمهاراته الفردية، وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.
وأُعلن منذ أيام انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صفقة قياسية جديدة.