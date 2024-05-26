"التراث" تُوَقع مذكرة تفاهم لتفعيل الأصول التراثية وتطوير تجربة الزوار في الوجهات الواعدة

ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين وتعزيز فرص التعاون بينهما لتطوير أعمال المشاريع القادمة والعمل على كفاءة أدائها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إعداد الخطط وتطوير التصاميم الأولية والنماذج التشغيلية للمواقع التراثية في المملكة.