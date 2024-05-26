"التراث" تُوَقع مذكرة تفاهم لتفعيل الأصول التراثية وتطوير تجربة الزوار في الوجهات الواعدة

وقّعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
ومثّل هيئة التراث في توقيع الاتفاقية الرئيسُ التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ فيما مثّل شركة أسفار الرئيسُ التنفيذي للشركة الدكتور فهد بن مشيط.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل الأصول التراثية، وتعزيز التعاون بين الجهتين لتطوير تجربة الزوار في الوجهات التراثية الواعدة في المملكة العربية السعودية.
ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين وتعزيز فرص التعاون بينهما لتطوير أعمال المشاريع القادمة والعمل على كفاءة أدائها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إعداد الخطط وتطوير التصاميم الأولية والنماذج التشغيلية للمواقع التراثية في المملكة.
وتأتي المذكرة في إطار اهتمام هيئة التراث بتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة ضمن اهتمامها بتطوير قطاع التراث؛ لتحقق بذلك أهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة منها.