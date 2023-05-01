"ممر المرايا".. تحفة فنية للخطوط السعودية بمعرض سوق السفر العربي بدبي

كعادة الخطوط السعودية في إبداعها في معرض سوق السفر، تميز جناح الخطوط السعودية بتصميمه المبتكر في الاعتماد على مساحات هائلة من الشاشات المضيئة بين جميع الأجنحة المشاركة في سوق السفر العربي في دبي في دورته الثلاثين.
ووضعت "الخطوط السعودية" ممراً متعرجاً، وكان الزائر يمر عبر الزمن بإضاءة مبهرة غير مسبوقة أوقفت زوار المعرض للمرور ومشاهدته.
وحظي جناح الخطوط السعودية- المكون من ثلاثة طوابق يتوسطها درج مضيء- بإعجاب الجميع لتصميمه الرائع والمميز.
وشهد اليوم الأول من المعرض تنظيم 20 جلسة عقدت على المسرح العالمي ومسرح ترافيل تك ومركز الاستدامة الجديد، من بينها "التكنولوجيا.. أداة تمكين السفر المستدام" وجلسة أخرى بعنوان الاستدامة في صناعة السفر وجلسة "تعزيز تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي".
بالإضافة إلى تناول تحالف الضيافة المستدامة أهمية حماية المواقع وسبل العيش والمجتمعات التي تقع فيها الفنادق كجزء من جلسة بعنوان "تحقيق صافي الضيافة الإيجابية".
وتنعقد النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي كجزء من أسبوع السفر العربي الذي يقام في الفترة الممتدة من 1 - 10 مايو 2023، وهو مجموعة من الأحداث المخصصة لتمكين المتخصصين والمهنيين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم للتعاون والاستفادة من فرص السوق من خلال المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وأحداث التواصل.