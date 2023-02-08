سياحة

"هيئة السياحة" تستعرض استراتيجيتها الرقمية عبر منصة "روح السعودية"

خلال مشاركتها في "ليب 2023"
جناح الهيئة السعودية للسياحة بمؤتمر ليب 2023
جناح الهيئة السعودية للسياحة بمؤتمر ليب 2023
سبق
واس
سبقواس

استعرضت الهيئة السعودية للسياحة خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 2023"، المقام في العاصمة الرياض، وتنظمه كل من "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، خلال الفترة بين 6 - 9 فبراير الحالي، أهداف وبرامج وتأثير استراتيجية السياحة الرقمية.

وقدَّمت الهيئة من خلال قسم السياحة في جناح السعودية الرقمية شرحًا عن أهداف وبرامج وتأثير استراتيجية السياحة الرقمية؛ وذلك في إطار سعيها إلى تطبيق أحدث التقنيات المميزة عبر ما تقدمه منصة "روح السعودية" لإثراء تجربة السائح من معلومات سياحية، وتقويم للفعاليات، وخريطة تفاعلية للمواقع السياحية، إضافة إلى منصة "خبير السعودية" التي تستهدف إثراء تجربة الشركاء محليًّا وعالميًّا عبر خيمة التعلم الإلكتروني، وخدمة المحتوى السياحي الرقمي، وخدمة التجارب والباقات السياحية، وخدمة دليل الأعمال، وخدمة البيانات السياحية.

وستساعد استراتيجية السياحة الرقمية في إثراء جهود بناء قطاع السياحة في السعودية، بما يحقق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، التي تعمل على وضع السعودية ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
الهيئة السعودية للسياحة
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز
رؤية السعودية 2030
المؤتمر التقني العالمي ليب 23
السياحة الرقمية

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