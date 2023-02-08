"هيئة السياحة" تستعرض استراتيجيتها الرقمية عبر منصة "روح السعودية"

وقدَّمت الهيئة من خلال قسم السياحة في جناح السعودية الرقمية شرحًا عن أهداف وبرامج وتأثير استراتيجية السياحة الرقمية؛ وذلك في إطار سعيها إلى تطبيق أحدث التقنيات المميزة عبر ما تقدمه منصة "روح السعودية" لإثراء تجربة السائح من معلومات سياحية، وتقويم للفعاليات، وخريطة تفاعلية للمواقع السياحية، إضافة إلى منصة "خبير السعودية" التي تستهدف إثراء تجربة الشركاء محليًّا وعالميًّا عبر خيمة التعلم الإلكتروني، وخدمة المحتوى السياحي الرقمي، وخدمة التجارب والباقات السياحية، وخدمة دليل الأعمال، وخدمة البيانات السياحية.