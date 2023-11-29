"جميرا البحر الأحمر".. الشركة العالمية تفتتح أحدث منتجعاتها الفاخرة بالمملكة في 2024

تعتبر "البحر الأحمر الدولية" الشركة العالمية المسؤولة عن أكثر المشاريع السياحية المتجددة ومشاريع تطوير البناء في العالم على ساحل البحر الأحمر بالسعودية، ومن المقرر افتتاح أحدث منتجعاتها الفاخرة في عام 2024 بجزيرة شورى.
وتفصيلاً، تدشن المنتجع "مجموعة جميرا"، شركة الضيافة الفاخرة الرائدة عالمياً باسم "جميرا البحر الأحمر" وهو ثاني فندق لها في المملكة العربية السعودية بعد "جبل عمر جميرا" في مكة المكرمة.
وفي أعقاب التوسع العالمي للعلامة التجارية مع افتتاح العديد من المنتجعات الجديدة خلال الشهور الـ18 الماضية بما في ذلك "منتجع وسبا جميرا خليج البحرين" و"جميرا خليج مسقط" و"جميرا بالي"، ويمثل افتتاح "جبل عمر جميرا" أحدث إضافة لفنادق ومنتجعات المجموعة في المملكة العربية السعودية ويشغل الفندق حالياً أحد الأبراج الأربعة المخطط لها في مشروع جبل عمر، متمتعاً بإطلالات جميلة على المدينة والمسجد الحرام.
ويجسد "جميرا البحر الأحمر" روح الوجهة مع الحفاظ على خدمة الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها علامة جميرا، ويعتمد المنتجع مفهوم الرفاهية في أحضان الطبيعة، مع ربط عناصر المنتجع بـ"مسار شريطي" مغطى بالرمال.
وفي هذا الصدد، قال ألكسندر لي، الرئيس التنفيذي التجاري لـ"مجموعة جميرا": "نحن ملتزمون بتوسيع بصمتنا العالمية وتطوير عروض وتجارب علامتنا التجارية في وجهات ومدن فريدة حول العالم والمملكة العربية السعودية جزء مهم من هذه الخطط التوسعية.
وأضاف: تنسجم خططنا في المملكة بشكل كامل مع أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، وكعلامة تجارية رائدة في مجال الضيافة الفاخرة في المنطقة، كانت المملكة خياراً طبيعياً لنا لتقديم تصاميمنا المبتكرة وخبرتنا المتميزة في مجالي الطهي وتجارب الضيوف السلسلة".
وتلتزم "مجموعة جميرا" بتمكين المواطنين السعوديين من متابعة مسيرة مهنية ناجحة في قطاعي السياحة والضيافة من خلال تزويدهم بفرص التدريب والتطوير وتوظّف المجموعة حالياً 192 فرداً في "جبل عمر جميرا"، 50% منهم من المواطنين السعوديين. وسيؤدي افتتاح "جميرا البحر الأحمر" العام المقبل إلى توفير 300 فرصة عمل إضافية.