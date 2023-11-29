"جميرا البحر الأحمر".. الشركة العالمية تفتتح أحدث منتجعاتها الفاخرة بالمملكة في 2024

وفي أعقاب التوسع العالمي للعلامة التجارية مع افتتاح العديد من المنتجعات الجديدة خلال الشهور الـ18 الماضية بما في ذلك "منتجع وسبا جميرا خليج البحرين" و"جميرا خليج مسقط" و"جميرا بالي"، ويمثل افتتاح "جبل عمر جميرا" أحدث إضافة لفنادق ومنتجعات المجموعة في المملكة العربية السعودية ويشغل الفندق حالياً أحد الأبراج الأربعة المخطط لها في مشروع جبل عمر، متمتعاً بإطلالات جميلة على المدينة والمسجد الحرام.