رمضان في "المدينة الطائرة" التي حكمت الأرض 500 عام.. كيف فتحها المسلمون؟ وما "أضواء المحيا"؟!

استطاع العثمانيون تدريجيًا السيطرة على أراضي الدولة البيزنطية بالأناضول، فسيطروا على أهم المدن مثل بورصة وإزميت التي تشكل البوابة الشرقية البرية للقسطنطينية، وعلى غاليبولي المشرفة على مضيق الدردنيل، ثم توسعوا غرب المدينة في تراقيا وسيطروا على أدرنة، ووصلت حروبهم إلى بلغاريا واليونان، وبهذا ضيقوا الخناق على المدينة وعزلوها تمامًا عما حولها.