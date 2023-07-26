تطرُّف المناخ يضرب العالم: تساقُط كثيف للثلوج بألمانيا.. ونيران مستعرة تحاصر "حوض المتوسط"

تسبَّب تطرُّف المناخ في اضطرابات بجميع أنحاء العالم؛ ففي حين أدت درجات الحرارة القياسية إلى اندلاع حرائق غابات عنيفة في دول حوض المتوسط، ومقتل العشرات، تشهد مرتفعات الجبال الألمانية تساقُط ثلوج، أثار فضول وفزع السياح.
ولكن، على غير المعتاد، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر؛ ما أدى إلى تحوُّل المطر إلى ثلوج، سقطت بغزارة في أنحاء كثيرة من ألمانيا، بينما كان كل شيء في بلدة أوبرستدورف عند سفح الجبل يوحي بأن الصيف لم يغادر بعد.
وفي هذه الأثناء تواجه دول حوض المتوسط حرائق مستعرة، حصدت أرواح 40 شخصًا على الأقل، وتم إجلاء الآلاف؛ إذ طالت النيران القرى والمنتجعات السياحية.
وأودت حرائق الغابات التي اندلعت في الجزر اليونانية منذ الأسبوع الماضي بحياة ثلاثة أشخاص حتى الآن، بينما يتعرض جنوب إيطاليا بدوره لموجة حر قاسية مع حرارة وصلت إلى 47.6 درجة مئوية.