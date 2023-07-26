تطرُّف المناخ يضرب العالم: تساقُط كثيف للثلوج بألمانيا.. ونيران مستعرة تحاصر "حوض المتوسط"

ولكن، على غير المعتاد، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر؛ ما أدى إلى تحوُّل المطر إلى ثلوج، سقطت بغزارة في أنحاء كثيرة من ألمانيا، بينما كان كل شيء في بلدة أوبرستدورف عند سفح الجبل يوحي بأن الصيف لم يغادر بعد.