عبر تأشيرة موحدة وإجراءات إلكترونية.. "جولة الخليج الكبرى" تمهّد لعصر سياحي جديد بين 6 دول خليجية

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يمكن التقديم على التأشيرة عبر طلب إلكتروني موحد، يتيح دخول واحدة أو أكثر من الدول الست دون الحاجة لتقديم طلبات متعددة. ومن المقرر إطلاق المرحلة التجريبية للتأشيرة خلال الربع الأخير من عام 2025، ضمن تعاون أمني وسياحي شامل بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء.