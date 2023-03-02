بالصور.. اكتشاف مذهل من قلب الهرم الأكبر.. ممرٌّ سري بطول 9 أمتار يظهر لأول مرة

وأضاف عيسى أن هذا المكان الساحر جذب أنظار العالم إلى مصر على مدار آلاف السنين، ولا يزال محطَّ أنظاره حتى أصبح عنصرًا مُميزًا وأساسيًّا للصورة الذهنية عند الحديث عن مصر أو عن السياحة بها، مشيرًا إلى أن أهرامات الجيزة تعتبر من أهم وأبرز الآثار في العالم، وزيارتها كانت ولا تظلُّ حُلمَ مئات الملايين حول العالم.