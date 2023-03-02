بالصور.. اكتشاف مذهل من قلب الهرم الأكبر.. ممرٌّ سري بطول 9 أمتار يظهر لأول مرة

أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، من أمام هرم الملك خوفو الأكبر؛ العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات؛ حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي 2.10 متر، والذي يعدُّ العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.
وأضاف عيسى أن هذا المكان الساحر جذب أنظار العالم إلى مصر على مدار آلاف السنين، ولا يزال محطَّ أنظاره حتى أصبح عنصرًا مُميزًا وأساسيًّا للصورة الذهنية عند الحديث عن مصر أو عن السياحة بها، مشيرًا إلى أن أهرامات الجيزة تعتبر من أهم وأبرز الآثار في العالم، وزيارتها كانت ولا تظلُّ حُلمَ مئات الملايين حول العالم.
ويعدُّ مشروع استكشاف الأهرامات مشروعًا بحثيًّا مهمًّا استُخدمت فيه التكنولوجيا العلمية المُتطورة بالتعاون بين كبرى الجامعات الدولية من فرنسا، وألمانيا، وكندا، واليابان، مع مجموعةٍ من الخبراء المصريين من الجامعات المصرية، والذين عملوا يدًا بيد مع زملائهم من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، وتحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة الدكتور زاهي حواس.