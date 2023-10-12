بالصور.. شاهد قائمة أكبر 10 ناقلات جوية تمتلك 30% من الطائرات في العالم

كشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني، أن عدد الأشخاص الذين يسافرون سنويًّا يبلغ 4.5 مليارات شخص.
وحسب التقديرات فإن عدد الطائرات الإجمالي يبلغ حوالى 23.600 طائرة عاملة في الأساطيل الجوية المدنية فيما يبلغ عدد الطائرات التجارية والعسكرية حاليًا حوالى 39.000 طائرة تشغل المجال الجوي؛ بينما على مر التاريخ كان هناك أكثر من 150.000 طائرة تعمل لنقل الركاب والبضائع وفقًا لتقرير "إيرلاينرز".
وتتصدر الولايات المتحدة عدد الركاب الذين تم نقلهم بحوالى 926.74 مليون مسافر.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المسافرين منها أكثر من 659 مليون مسافر، تليها إنجلترا وإيرلندا في المرتبة الثالثة بأكثر من 170 مليون مسافر.
وحسب تقديرات "سكاي تراكس" فإن هناك ما يقارب من 325 شركة طيران حول العالم.
ونشر موقع "سيمبل فلاي" قائمة بأكبر شركات طيران تجارية (ركاب وبضائع) من حيث حجم الأسطول في عام 2023.
وتصدرت الخطوط الجوية الأمريكية القائمة من حيث حجم الأسطول برصيد 980 طائرة وتخدم أكثر من 350 وجهة حول العالم.
تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة في أكثر من 60 دولة عبر القارات الست مع متوسط أكثر من نصف مليون مسافر يوميًّا وتنقل شركة الطيران أكثر من 200 مليون مسافر سنويًّا، وتدير مزيجًا من طائرات إيرباص وبوينغ، ولدى الشركة 50 طائرة إيرباص تحت الطلب.. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.
واحتلت خطوط دلتا الجوية المركز الثاني برصيد 960 طائرة وهي أكبر شركة طيران في العالم في عام 2023 من حيث الإيرادات، وتُسَير رحلاتها إلى ما يقرب من 335 وجهة حول العالم.. وبصرف النظر عن وجهاتها المحلية، تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة في أكثر من 55 دولة عبر القارات الست؛ بما في ذلك شركات الطيران الإقليمية التابعة لها، وتشغّل دلتا أكثر من 5500 رحلة يومية.
يشار إلى أن دلتا كانت تشغّل أسطول بوينغ فقط قبل اندماجها مع شركة نورث ويست إيرلاينز في عام 2008.
المركز الثالث احتلته الخطوط الجوية المتحدة وتمتلك 930 طائرة، وهي إحدى شركات الطيران الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة، وتُسَيّر رحلاتها إلى ما يقرب من 350 وجهة حول العالم، وتقوم بتشغيل خدمات مجدولة إلى أكثر من 130 وجهة دولية، ولديها 70 طائرة A321neo و50 A321XLR و45 طائرة A350- 900 تحت الطلب.
المركز الرابع احتلته ساوث ويست إيرلاينز، وهي أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، وتدير ما يقرب من 125 وجهة في 42 ولاية في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي مع ما مجموعه 15 مدينة، وتدير ساوث ويست أكثر من 4000 رحلة يومية.
تأتي ساوث ويست في المرتبة الرابعة بحجم أسطول ممتاز يبلغ 878 طائرة، ويبلغ إجمالي الطلبيات المعلقة لشركة الطيران 462 طائرة بوينغ.
المركز الخامس لفيديكس إكسبرس وتمتلك 733 طائرة وهي أكبر شركة طيران للشحن في العالم من حيث حجم الأسطول وأطنان الشحن المنقولة، وتدير خدمات الشحن لأكثر من 375 وجهة في أكثر من 200 دولة في ست قارات، وهي أكبر مشغل لطائرة إيرباص A300- 600، وتشغل أيضًا آخر طائرة من هذا النوع الذي تم بناؤه على الإطلاق.
والمركز السادس لخطوط جنوب الصين الجوية وهي أكبر شركة طيران صينية من حيث حجم أسطولها الذي يتكون من 423 طائرة تتجه إلى أكثر من 193 وجهة في العالم، كما تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المسافرين المحليين في جميع أنحاء العالم.
والمركز السابع جاء لطيران لوفتهانزا وهي شركة ألمانية تمت خصخصتها عام 1994 بعد فترة قصيرة من توحيد ألمانيا، يقع مقرها في منطقة راينلاند الصناعية في مدينة كولونيا تمتلك الشركة أسطولًا من 401 طائرة تتجه إلى 197 وجهة عالمية.
وجاء المركز الثامن للخطوط الفرنسية وهي عضو مؤسس لتحالف "سكاي تيم" يقع مقرها في مطار شارل ديجول في باريس، ولديها أسطول من 381 طائرة ورحلات جوية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 وجهة محلية، وأغلب طائراتها من شركة "إيرباص" التي تتخذ من فرنسا مقرًّا لها.
وحلت الخطوط الكندية في المركز التاسع؛ حيث تمتلك الشركة أسطولًا مكونًا من 354 طائرة تتجه في رحلات إلى 178 وجهة، وتستفيد الشركة من القوانين التي تقيد شركات الطيران الأجنبية، ولا تسمح لها بتوفير الرحلات المباشرة داخل الدولة؛ مما يجعل الخطوط الكندية تتمتع بشيء من الاحتكار والسيطرة على هذه الصناعة داخل الدولة.
وفي المركز العاشر جاءت الخطوط الجوية الصينية الشرقية، وتمتلك أسطولًا من الطائرات مكونًا من 349 طائرة تقوم برحلات إلى مئات الوجهات في العالم، كما أنها عضو في تحالف شركات الطيران العالمي "سكاي تيم" الذي تترأسه شركة "دلتا"، والذي يتشارك الرحلات الجوية والأميال المتكررة، وقد بلغ عدد الركاب الذين سافروا على متن طائرات هذه الشركة العام الماضي 73 مليون مسافر.