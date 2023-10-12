بالصور.. شاهد قائمة أكبر 10 ناقلات جوية تمتلك 30% من الطائرات في العالم

واحتلت خطوط دلتا الجوية المركز الثاني برصيد 960 طائرة وهي أكبر شركة طيران في العالم في عام 2023 من حيث الإيرادات، وتُسَير رحلاتها إلى ما يقرب من 335 وجهة حول العالم.. وبصرف النظر عن وجهاتها المحلية، تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة في أكثر من 55 دولة عبر القارات الست؛ بما في ذلك شركات الطيران الإقليمية التابعة لها، وتشغّل دلتا أكثر من 5500 رحلة يومية.