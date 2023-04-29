بالفيديو.. السياحة: اقتربنا من تحقيق 100 مليون زيارة وهذا ما تم إنجازه في 2022

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عما تحقّق من أهداف خلال عام 2022؛ حيث أوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه تم وصول أكثر من 93 مليون زيارة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2022، فيما بلغ حجم إنفاق الزوار أكثر من 185 مليار ريال، وذلك في قفزة قياسية تتناسب مع طموحات رؤية 2030.
وأشارت الهيئة السعودية للسياحة إلى أن لديها أكثر من 5 آلاف شريك حول العالم، وأنها نفذت أكثر من 80 جولة ترويجية، وأقامت أكثر من 120 فعالية عالمية، وحصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية، بالإضافة إلى عقدها شراكات مع رواد سوق السفر والسياحة، ووقّعت أكثر من 500 اتفاقية، وأنها شاركت في أبرز المحافل والملتقيات العالمية.
وإطلاقها المنصة الرسمية الموحدة "نسك" الخاصة بالمعتمرين