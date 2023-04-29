بالفيديو.. السياحة: اقتربنا من تحقيق 100 مليون زيارة وهذا ما تم إنجازه في 2022

وأشارت الهيئة السعودية للسياحة إلى أن لديها أكثر من 5 آلاف شريك حول العالم، وأنها نفذت أكثر من 80 جولة ترويجية، وأقامت أكثر من 120 فعالية عالمية، وحصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية، بالإضافة إلى عقدها شراكات مع رواد سوق السفر والسياحة، ووقّعت أكثر من 500 اتفاقية، وأنها شاركت في أبرز المحافل والملتقيات العالمية.