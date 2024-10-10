4 فعاليات كبرى تضع الرياض في صدارة مدن العالم في الأنشطة السياحية

تشهد العاصمة الرياض مجموعة من الفعاليات الكبرى خلال الفترة المقبلة، تجعل منها عاصمة الفعاليات في المنطقة، وتضعها في مقدمة المدن العالمية من حيث النشاط السياحي.
مع بداية شهر أكتوبر الحالي، انطلق موسم شتاء السعودية، والذي يتبعه أكبر الفعاليات الترفيهية، وهو موسم الرياض الذي يُعد من أبرز المواسم السياحية في المملكة. وتستضيف الرياض أيضًا النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، التي تستمر حتى 17 أكتوبر. تعد هذه الدورة من أهم الفعاليات الرياضية السنوية في المملكة، حيث تجمع أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية من مختلف أنحاء البلاد يتنافسون في 53 رياضة مختلفة.
كما تستعد الرياض لاستضافة فعاليات موسم الدرعية، الذي يشهد أجواء رائعة ويعزز مكانة العاصمة كواحدة من أكثر المدن العالمية زخمًا ونشاطًا، بفضل الحدائق الجميلة، والأماكن الترفيهية المتنوعة، والأسواق التقليدية الفريدة.
ومن بين أفضل المعالم التي يمكن للزوار استكشافها في الرياض، البنايات العملاقة مثل مدينة الملك عبدالله المالية والأبراج الشاهقة على طريق الملك فهد، التي تعد تحفًا معمارية تستحق الاستكشاف. كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة في مراكز التسوق الفاخرة المنتشرة في المدينة، والتي تمنحهم تجربة تسوق لا مثيل لها.
إلى جانب ذلك، تُعد الرياض موطنًا لأرقى وأفخم الفنادق في السعودية، وتضم المتحف الوطني السعودي، الذي يحوي 3700 قطعة أثرية تعرض التاريخ الغني للمملكة. تشمل المعروضات قطعًا تعود لعصور ما قبل الميلاد والتحف الفنية النادرة، إلى جانب معروضات حول التاريخ البحري والحربي للمملكة، فضلاً عن عرض ثقافة البلد من خلال المشغولات اليدوية والأزياء التقليدية.