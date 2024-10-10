4 فعاليات كبرى تضع الرياض في صدارة مدن العالم في الأنشطة السياحية

مع بداية شهر أكتوبر الحالي، انطلق موسم شتاء السعودية، والذي يتبعه أكبر الفعاليات الترفيهية، وهو موسم الرياض الذي يُعد من أبرز المواسم السياحية في المملكة. وتستضيف الرياض أيضًا النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، التي تستمر حتى 17 أكتوبر. تعد هذه الدورة من أهم الفعاليات الرياضية السنوية في المملكة، حيث تجمع أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية من مختلف أنحاء البلاد يتنافسون في 53 رياضة مختلفة.