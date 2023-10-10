كم وحدة سكنية مسموح للسعودي بتأجيرها للسياح؟.. لائحة مرفق الضيافة توضح

تؤكد وزارة السياحة أن نظام السياحة يهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة والنشاطات المصاحبة لها في المملكة؛ من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، ومنها لائحة تنظيم مرفق الضيافة السياحي الخاص.
وتضمنت لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص ضوابط إصدار التصريح، وإجراءات الموافقة على المصرّح له بتقديم خدمات الأنشطة السياحية، وتحديد شريحة المستفيدين من هذه الخدمات، والإرشادات والمعايير المطلوبة والملزمة لكل الأطراف.
ويُعتبر مرفق الضيافـة السـياحي الخـاص، وحـدةً سـكنية مملوكـة لأفراد، مؤثثـة يُسمح بتأجيرها للسياح بمقابل.
ويُشترط عند التقدم بطلب التصريح عدة شروط؛ منها: أن يكون المصرّح له سعودي الجنسية، وتوافر صك ملكية إلكترونيّ أو عقد إيجار إلكتروني؛ مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح، مع عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه، على التأجير اليومي.
وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته، وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له، وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات وتعاميم، وتمكين المفتش من أداء مهامه والتعاون معه وتقديم التسهيلات له، وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص على مدار الساعة؛ على أن يلتزم المصرّح له بضمان جودة الخدمة المقدمة.
وألا يتـم إصـدار أكثـر مـن 3 تصاريـح لـذات المصـرح لـه فـي العقـار المكـون مـن وحـدات سـكنية متعـددة، مع عدم تجـاوز إجمالـي التصاريـح الصـادرة للمصـرّح لـه 15 تصريـحًا كحـد أقصـى فـي المنطقـة الإدارية الواحـدة.
وفي حـال تجـاوز عـدد التصاريـح الصـادرة لـه 5 تصاريـح؛ فيجب تقديـم عقـد مـع مقـدم خدمـة إدارة مرافـق الضيافـة مرخـص مـن الـوزارة.