كم وحدة سكنية مسموح للسعودي بتأجيرها للسياح؟.. لائحة مرفق الضيافة توضح

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته، وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له، وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات وتعاميم، وتمكين المفتش من أداء مهامه والتعاون معه وتقديم التسهيلات له، وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص على مدار الساعة؛ على أن يلتزم المصرّح له بضمان جودة الخدمة المقدمة.