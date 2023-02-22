لقطة حزينة.. "حوت أحدب يموت ببطء" تفوز بأفضل صورة تحت الماء في 2023

وقال مصوّرها، والذي يدعى ألفارو هيريرو: "كان التقاط هذه الصورة من أكثر اللحظات الحزينة التي مرّرت بها في المحيط"، مضيفًا أنه سعيد على الأقل لأنه تمكّن من التقاط هذه اللحظة، ومشاركتها الآن مع العالم. ويأمل المصور ألفارو هيريرو أن تشجّع هذه الصورة على إحداث تغيير حقيقي.