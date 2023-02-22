لقطة حزينة.. "حوت أحدب يموت ببطء" تفوز بأفضل صورة تحت الماء في 2023

شهدت مسابقة التصوير المائي "تحت الماء" لعام 2023، الإعلان عن الفائزين، والتي تضمّنت صورةً حزينة على أكثر من 6 آلاف صورة من 72 دولة؛ حيث نوّه الحكام إليها باعتبارها أفضلَ صورة رأوها لهذا المخلوق.
وقال مصوّرها، والذي يدعى ألفارو هيريرو: "كان التقاط هذه الصورة من أكثر اللحظات الحزينة التي مرّرت بها في المحيط"، مضيفًا أنه سعيد على الأقل لأنه تمكّن من التقاط هذه اللحظة، ومشاركتها الآن مع العالم. ويأمل المصور ألفارو هيريرو أن تشجّع هذه الصورة على إحداث تغيير حقيقي.
وتضمّن الفائزون الآخرون في الفئات الفردية: صورةً لأسماك الراي اللاسعة فوق قاع المحيط الرّملي، وسمكة قرش الحوت وهي تتغذّى على مجموعة من الأسماك، وخرطوم فيل فضولي تحت الماء. وتظهر الصور الجانب الوحشي للحياة البحرية وجمالها، إضافةً لمشاهد تبدو وكأنّها تنتمي لعالم آخر في بعض الأحيان، وتتوفر جميع الصور المدرجة القائمة المختصرة، ويبلغ عددها 130 صورة، في الموقع الرسمي للمسابقة عبر الإنترنت؛ وفقًا لـ"سي إن إن".