50 دولة تترقب قرارات "الرياض".. هل سندخل قائمة التراث العالمي؟!

انطلقت أعمال الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أمس الأحد 25 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023 في الرياض من 10 إلى 25 سبتمبر، ووصل ما يقارب نحو 3 آلاف شخص من 21 دولة عضوًا في لجنة التراث العالمي.
وشهد قصر المربع التاريخي فعاليات حفل الافتتاح الذي بدأ بعروض افتتاحية للتراث السعودي المميز.
ويعدّ بند الإدراج من أهم البنود التي تنتظرها الدول في العالم لوضع مواقعها التراثية في لائحة التراث العالمي، وينتظر إدراج 53 موقعاً في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، فيما تنتظرخفض التصنيف كل من البندقية بإيطاليا وكييف عاصمة أوكرانيا وأستراليا تواجه شطب الحاجز المرجاني العظيم من اللائحة، بسبب تقصير الحكومة في حمايته.
وتضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعاً، بينها 900 موقع ثقافي، و218 موقعاً طبيعياً، و39 موقعاً طبيعياً وثقافياً مشتركاً.
1- معبد كوه كير، الواقع في الغابة الكمبودية الشمالية.
2- مساجد تركيا التي تعود إلى القرون الوسطى وتتميّز بهياكلها الخشبية.
3- معبد ميزون في فرنسا الروماني القديم، الواقع في مدينة نيم.
4- جزيرة جربة في تونس.
5- ممر زرافشان- كاراكوم البالغ طوله 900 كيلومتر، والواقع على طول طريق الحرير التاريخي، طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
6- الأرجنتين، موقع يحيي ذكرى ضحايا الحكم الاستبدادي العسكري.
7- مواقع تذكارية للحرب العالمية الأولى بين فرنسا وبلجيكا.