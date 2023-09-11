50 دولة تترقب قرارات "الرياض".. هل سندخل قائمة التراث العالمي؟!

انطلقت أعمال الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أمس الأحد 25 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023 في الرياض من 10 إلى 25 سبتمبر، ووصل ما يقارب نحو 3 آلاف شخص من 21 دولة عضوًا في لجنة التراث العالمي.