ترتيب مفاجئ.. 4 وجهات سياحية دولية تصدرت حجوزات السعوديين في سبتمبر 2024

كشفت سكاي سكانر في تقرير لها عن زيادة كبيرة في عمليات البحث والحجوزات للرحلات الدولية من المملكة، حيث يواصل المسافرون السعوديون استكشاف وجهات جديدة.
وتسلط البيانات الأخيرة الضوء على الوجهات الدولية الرئيسية التي تزداد شعبيتها بين المسافرين من المملكة، مما يعكس تفضيلات واتجاهات السفر الناشئة هنا.
وشملت الوجهات الرائجة للمسافرين من المملكة كلاً من الكويت، والمنامة بالبحرين، وتبليسي، وشرم الشيخ بمصر، في شهر سبتمبر 2024، وسجلت البيانات زيادة في عمليات البحث من الرياض إلى الكويت بنسبة 84%، مما يعكس اهتماماً متزايداً بهذه الوجهة.
ووفقًا لبيانات سكاي سكانر، شهدت عمليات البحث عن السفر الدولي من المملكة نمواً كبيراً طيلة عام 2024، وتشير المقارنات السنوية إلى زيادة ثابتة في الاهتمام بالسفر، حيث ارتفعت عمليات البحث في يناير بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي عبر الأشهر التالية، حيث ارتفعت عمليات البحث في فبراير بنسبة 54.6%، وفي مارس بنسبة 64.7%، وفي أبريل بنسبة 54.1%، وفي مايو بنسبة 47.0%، وفي يونيو بنسبة 43.3%، وفي يوليو بنسبة 24.8%، وهو ما يعكس اهتماماً مستداماً بالسفر الدولي بين المسافرين من المملكة.
وأظهرت نسب البحث الشهرية أيضاً أداءً قوياً خلال العام 2024، وسجل شهر مايو زيادة بنسبة 57% في عمليات البحث مقارنة بأبريل من العام نفسه، بينما سجل يونيو زيادة بنسبة 62% مقارنة بأرقام أبريل.
ومع ذلك تشير البيانات أيضًا إلى تحول موسمي، حيث شهد يوليو انخفاضاً بنسبة 33% مقارنة بيونيو، مما يشير إلى تقلبات في الاهتمام بالسفر بناءً على العوامل الموسمية.
وقال أيوب المأمون خبير السفر في سكاي سكانر معلقاً على هذه النتائج: "إن الزيادة في عمليات البحث والحجوزات من المملكة العربية السعودية هي مؤشر إيجابي على الشهية المتزايدة للسفر الدولي بين المسافرين.
وتابع: سجلت بيانات سكاي سكانر اهتماماً كبيراً بالوجهات الإقليمية والدولية على حد سواء، مما يعكس مجموعة متنوعة من تفضيلات السفر، تتباين من زيارات العائلة إلى الرحلات الترفيهية.
ومع استمرار شركات الطيران في توسيع شبكاتها وتقديم طرق جديدة، توقع المأمون استمرار هذا الاتجاه، مما يوفر المزيد من الفرص للمسافرين من المملكة لاستكشاف العالم".
وتسلط بيانات سكاي سكانر الضوء على الوجهات الأكثر بحثاً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من المملكة العربية السعودية وكانت أبرز الدول والمدن الرئيسية هي الهند، مصر، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، المملكة المتحدة، تايلاند، إندونيسيا، وإيطاليا، كما برزت مدن مثل القاهرة، إسطنبول، دبلن، لندن، جاكرتا، وحيدر أباد كخيارات شعبية.
وسجل زيادة في عمليات البحث عن طريق "جميع الوجهات"، مما يشير إلى رغبة متزايدة بين المسافرين من المملكة العربية السعودية لاستكشاف وجهات جديدة ومتنوعة تتجاوز الوجهات المفضلة التقليدية.