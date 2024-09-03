ترتيب مفاجئ.. 4 وجهات سياحية دولية تصدرت حجوزات السعوديين في سبتمبر 2024

ووفقًا لبيانات سكاي سكانر، شهدت عمليات البحث عن السفر الدولي من المملكة نمواً كبيراً طيلة عام 2024، وتشير المقارنات السنوية إلى زيادة ثابتة في الاهتمام بالسفر، حيث ارتفعت عمليات البحث في يناير بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي عبر الأشهر التالية، حيث ارتفعت عمليات البحث في فبراير بنسبة 54.6%، وفي مارس بنسبة 64.7%، وفي أبريل بنسبة 54.1%، وفي مايو بنسبة 47.0%، وفي يونيو بنسبة 43.3%، وفي يوليو بنسبة 24.8%، وهو ما يعكس اهتماماً مستداماً بالسفر الدولي بين المسافرين من المملكة.