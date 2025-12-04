"الوجهة شمال".. مبادرة تستعرض تنوّع السعودية وتُعزّز السياحة المستدامة

وانطلقت الرحلة من مدينة الرياض مرورًا بمنطقة حائل، وصولًا إلى محافظة العُلا، قبل أن تُختتم في منطقة تبوك، ضمن مسار يُجسّد تدرّج تضاريس شمال المملكة، وما تزخر به من تشكيلات صخرية ولوحات طبيعية تعكس تنوّع الجغرافيا وثراء المكان.