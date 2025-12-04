"الوجهة شمال".. مبادرة تستعرض تنوّع السعودية وتُعزّز السياحة المستدامة

أطلق عددٌ من المهتمين بالرحلات والاستكشاف مبادرةً مجتمعية بعنوان "الوجهة شمال"، في رحلة تهدف إلى التعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها مناطق المملكة العربية السعودية، وإبراز ما تمتلكه من عناصر طبيعية وتراثية وثقافية.
وتهدف الرحلة إلى ترسيخ مفهوم السياحة المسؤولة، عبر تعزيز الممارسات التي تُسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية وصون المواقع التراثية، بما يُعزّز الوعي بأهمية حماية المقومات السياحية، ويُرسّخ سلوكيات مستدامة تجاه الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ويأتي مسار "الوجهة شمال" ضمن سلسلة رحلات استكشافية يُستكمل تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مناطق أخرى من المملكة تشمل الجنوب والشرق والوسط والغرب، في إطار رحلة وطنية شاملة تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية، ونشر المواقع السياحية المميزة، وإبراز تنوّع البيئات الطبيعية، وتعدّد المشاهد الجغرافية، واختلاف الموروثات الثقافية التي تعكس هوية المكان السعودي.
وانطلقت الرحلة من مدينة الرياض مرورًا بمنطقة حائل، وصولًا إلى محافظة العُلا، قبل أن تُختتم في منطقة تبوك، ضمن مسار يُجسّد تدرّج تضاريس شمال المملكة، وما تزخر به من تشكيلات صخرية ولوحات طبيعية تعكس تنوّع الجغرافيا وثراء المكان.
وأوضح المشرف العام على الرحلة، الفنان والمهتم بالرحلات السياحية خالد عبدالرحمن، أن العُلا تُعد إحدى أبرز محطات الرحلة، لما تتميّز به من طبيعة فريدة وتنوّع في التضاريس والتكوينات الصخرية، ما جعلها وجهة لافتة على خارطة السياحة الثقافية والطبيعية، ومحل اهتمام الزوّار من داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن المبادرة تركّز على إبراز التنوّع الثرّي للتجارب السياحية في مناطق المملكة، وتسليط الضوء على ما تشهده من تطوّر في الخدمات والبنية التحتية السياحية، وذلك من خلال الجولات الميدانية بالسيارات، وتوثيق المواقع المميّزة بصريًا، ونشرها وتسويقها لتعريف العالم بجمال المملكة وتنوّعها.
وأكد أنهم كمواطنين سعوديين يضطلعون بدورٍ مهم في التعريف بمعالم وطنهم ونقل صورته الحقيقية للزوّار، بما يعكس ما يتميّز به المجتمع السعودي من كرم وحسن استقبال، ويُسهم في تقديم تجربة إنسانية أصيلة تبقى في ذاكرة الزائر.
وتُسهم مبادرة "الوجهة شمال" في تعزيز العلاقة بين الإنسان والمكان، ورفع الوعي البيئي والثقافي، والإسهام في الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية السياحة المستدامة، وإبراز ثراء الطبيعة السعودية وتنوّعها، ضمن مبادرة مجتمعية مستمرة تفتح آفاق الاكتشاف في مختلف مناطق المملكة.