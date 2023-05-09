روائع الطبيعة في محافظة "العلا" تحولها إلى عاصمة السياحة الريفية بالمملكة

يُذكر أن هيئة العلا شاركت بجناح المملكة العربية السعودية في سوق السفر العربي الأسبوع الماضي، ضمن أكبر وفد سعودي مشارك بعدد 67 هيئة سياحية سعودية، بالإضافة إلى أكثر من 500 تجربة سياحية مميزة، حيث قدم الجناح عروضًا تفاعلية ورقمية أظهر لزوار الجناح مع تاريخ وحاضر وطموحات المملكة، كما أظهر وجهاتها الفريدة ومعالمها البارزة والنكهات والعمارة والأزياء التي ترسخ العمق والتنوع الثقافي؛ وتفاعل الزوار بشكل كبير مع المقهى السعودي والنكهات السعودية المميزة.