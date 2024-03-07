في ثالث أيامه.. "السياحة السعودية" تواصل التألُّقَ والنشاط بمعرض برلين الدولي

تتواصل مشاركة وزارة السياحة وهيئة السياحة في معرض سوق السفر العالمي في برلين، الذي افتتح الثلاثاء الماضي ويختتم اليوم، ويستكمل بمعرض خاص عن تكنولوجيا السفر، ويشارك فيه 55 جهة سياحة تمثّل مؤسسات السفر والسياحة والفنادق والمشروعات السياحية.
وأقيمت سلسلة ندوات ومؤتمرات وحلقات عمل تناولت عودة القطاع السياحي إلى وضعه لما قبل جائحة كوفيد 19، وجهود الدول والشركات إلى تعزيز خططها لإنعاش القطاع من جديد. كما تناولت جلسات العمل دور الشباب والطلاب في تعزيز نشاط السفر، خاصة بعد الجائحة وولاء العملاء في صناعة السفر والضيافة؛ حيث ناقش الخبراءُ العديدَ من البرامج المختلفة.
ومن ناحية أخرى وفي عدة جولات، قام وزير السياحة بزيارة جناح سلطنة عُمان، والتقى وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي، وأكّدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وأعلنا عن الباقات السياحية السعودية العمانية لجذب المزيد من السياح.
كما قام "الخطيب" بزيارة جناح البحرين، ومصر، والأردن، وقطر؛ حيث تمّ توقيع اتفاقية تهدف لإطلاق باقات ترويجية مشتركة بين قطر والسعودية، وفتح آفاق التعاون للاستفادة من الخبرات المحلية والموارد المشتركة؛ لبناء مستقبل مشرق وتنمية قطاع سياحي مزدهر ومستدام.