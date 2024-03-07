في ثالث أيامه.. "السياحة السعودية" تواصل التألُّقَ والنشاط بمعرض برلين الدولي

وأقيمت سلسلة ندوات ومؤتمرات وحلقات عمل تناولت عودة القطاع السياحي إلى وضعه لما قبل جائحة كوفيد 19، وجهود الدول والشركات إلى تعزيز خططها لإنعاش القطاع من جديد. كما تناولت جلسات العمل دور الشباب والطلاب في تعزيز نشاط السفر، خاصة بعد الجائحة وولاء العملاء في صناعة السفر والضيافة؛ حيث ناقش الخبراءُ العديدَ من البرامج المختلفة.