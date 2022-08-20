بالأرقام.. "بوكيننج": 10 أنواع من الإيواء السياحي متوافرة بعسير تَعَرف عليها

تُعد منطقة عسير واحدةً من أهم مناطق المملكة السياحية؛ نظرًا لتميزها بمقومات فريدة على مستوى الجزيرة العربية برمتها.
وتشهد المنطقة بمحافظاتها الآن في صيف 2022، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزيارات؛ حتى باتت المدن السياحية بها على مسافة تقترب من الامتلاء الكامل لمرافقها الإيوائية.
ووفق الأرقام الخاصة الصادرة عن غرفة أبها التجارية لعام 2019؛ فإن المنطقة تحتل المركز الثالث في أعداد المنشآت الإيوائية؛ حيث تمتلك 722 رخصة منشأة إيواء سياحي وتتوزع على 73 فندقًا و648 وحدة سكنية مفروشة.
أما بوكينج المحرك الأشهر في حجز الغرف الفندقية وغيرها؛ فقد عرض 10 أنواع من الإيواء السياحي بمدن عسير وهي:
174 فندقًا من النجمة الواحدة وإلى الخمس نجوم، بالإضافة إلى غير المصنف وتفصيلًا فنادق ذات النجمة الواحدة عددها 2، وفنادق ذات نجمتين عددها 6، وفنادق 3 نجوم عددها 59، وفنادق الأربع نجوم عددها 28، والخمس نجوم عددها 4 فقط، بجانب 138 شقة فندقية مصنفة، و20 شاليه سياحي، و17 فيلا سياحية، و12 منتجعًا سياحيًّا، و4 بيوت للعطلات، وبيت مزارع، ومنطقة تخييم، وبيت ضيافة وإقامة منازل.