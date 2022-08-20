بالأرقام.. "بوكيننج": 10 أنواع من الإيواء السياحي متوافرة بعسير تَعَرف عليها

أما بوكينج المحرك الأشهر في حجز الغرف الفندقية وغيرها؛ فقد عرض 10 أنواع من الإيواء السياحي بمدن عسير وهي:

174 فندقًا من النجمة الواحدة وإلى الخمس نجوم، بالإضافة إلى غير المصنف وتفصيلًا فنادق ذات النجمة الواحدة عددها 2، وفنادق ذات نجمتين عددها 6، وفنادق 3 نجوم عددها 59، وفنادق الأربع نجوم عددها 28، والخمس نجوم عددها 4 فقط، بجانب 138 شقة فندقية مصنفة، و20 شاليه سياحي، و17 فيلا سياحية، و12 منتجعًا سياحيًّا، و4 بيوت للعطلات، وبيت مزارع، ومنطقة تخييم، وبيت ضيافة وإقامة منازل.