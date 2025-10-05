جازان.. وجهة سعودية تتلاقى فيها الطبيعة والتراث والرؤية لصناعة مستقبل سياحي مستدام

تُعدّ منطقة جازان واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بما تملكه من تنوع طبيعي فريد يجمع بين الجبال الشاهقة، والسهول الخصبة، والسواحل الممتدة على البحر الأحمر، إضافة إلى جزرها البحرية، التي تشكّل لوحة متكاملة من الجمال والثراء البيئي والإنساني، ما يجعلها مقصدًا متفرّدًا للسياحة والطبيعة والتراث.