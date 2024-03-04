بالصور.. معرض برلين السياحي يصيب مطار العاصمة الألمانية بالشلل التام.. والانتظار يتعدى الـ 7 ساعات

شهد مطار برلين الدولي ازدحاماً غير مسبوق تزامناً مع انطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية التي تنطلق غداً الثلاثاء 5 مارس 2024 في مركز برلين للمعارض وتعتبر أهم المعارض السياحية في العالم.
وتوافد آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في فعاليات بورصة برلين وتخطت المؤشرات 35 ألف زائر من 190 دولة، مما أدى إلى ازدحام كبير في صالات المطار، خاصةً في منطقة الوصول والمغادرة.
واضطر المسافرون إلى الانتظار لفترات طويلة وصلت إلى 7 ساعات في طوابير طويلة لإجراءات تسجيل الوصول والتفتيش الأمني. وأدى الازدحام إلى تأخير بعض الرحلات الجوية، مما دعا بعض المسافرين إدارة مطار برلين إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع الازدحام، مثل زيادة عدد الموظفين في صالات المطار واستخدام تقنيات جديدة لتسريع إجراءات تسجيل الوصول.
يُتوقع أن يكون لبورصة برلين السياحية تأثيرات إيجابية على اقتصاد مدينة برلين، حيث ستساهم في زيادة حركة السياحة وجذب الاستثمارات.
يُنصح المسافرون الذين يخططون للسفر عبر مطار برلين خلال فترة فعاليات بورصة برلين بالتواجد في المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، واستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، الحرص على حمل جميع المستندات المطلوبة، والتحلي بالصبر والتعامل مع الازدحام بهدوء.
تسعى إدارة مطار برلين إلى بذل قصارى جهدها للتعامل مع الازدحام وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. ويتوقع أن ينتهي الازدحام في مطار برلين بعد انتهاء الفعاليات أو على الأقل ثاني أيام البورصة.