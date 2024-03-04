بالصور.. معرض برلين السياحي يصيب مطار العاصمة الألمانية بالشلل التام.. والانتظار يتعدى الـ 7 ساعات

واضطر المسافرون إلى الانتظار لفترات طويلة وصلت إلى 7 ساعات في طوابير طويلة لإجراءات تسجيل الوصول والتفتيش الأمني. وأدى الازدحام إلى تأخير بعض الرحلات الجوية، مما دعا بعض المسافرين إدارة مطار برلين إلى اتخاذ خطوات للتعامل مع الازدحام، مثل زيادة عدد الموظفين في صالات المطار واستخدام تقنيات جديدة لتسريع إجراءات تسجيل الوصول.