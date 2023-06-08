بعد تصدر المملكة لأعداد الزوار بالشرق الأوسط.. الرياض تحتضن 55 مسؤول فندق عالمي

بعد تصدر السعودية لقائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للسياح بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وفقًا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعًا لمسؤولي المبيعات لفنادق الفورسيزونز العالمية حيث استضافت ما يقارب من 55 مدير مبيعات من 55 دولة حضروا إلى السعودية للتعرف على التطورات السياحية في المملكة والمشروعات الكبيرة على سواحل المملكة وغيرها من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الالتقاء بهيئات السياحة السعودية والشركات والوكالات المتخصصة في قطاع السفر لبحث آليات التعاون وإثراء تجارب السائح السعودي.