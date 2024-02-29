بالصور.. "جدة التاريخية" تتزين بافتتاح 3 فنادق تراثية

وكان سور جدة، والذي تمت إزالته عام 1947م، يحتوي أبواباً عديدة، مثل باب مكة، وباب المدينة، وباب المغاربة، وغيرها؛ واستخدم حجر الكاشور الجيري المرجاني كمادة أساسية لبناء المنطقة، بالإضافة إلى الحجارة المجلوبة من الجبال القريبة من جدة، كما كانت البيوت فيها تتكون من عدة طوابق.