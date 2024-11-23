"القدية" تهدف للمساهمة بـ 135 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة القدية عشرات الملايين من الزيارات سنويًا، داعمةً الهدف الوطني لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5% الحالية إلى 10%، وتساعد على تعزيز وتنويع وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل للشباب والمستثمرين، حيث تعمل على جذب استثمارات في مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الضيافة والطعام والترفيه والأنشطة الثقافية، مما سيخلق تأثيرًا متنوعًا عبر قطاعات أخرى مثل النقل والتجزئة.