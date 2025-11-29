أزمة "إيرباص 320" تعصف بـ400 رحلة جوية يوميًّا في الشرق الأوسط والمسافرون يتجهون لإلغاء الرحلات

وحسب تقديرات التشغيل اليومي، فإن الطائرة الواحدة من طراز A320 تُنفّذ في المتوسط رحلتين يوميًّا، فإن إجراءات الإيقاف والمعايرة الاحترازية التي ألزمت “إيرباص” الشركات بتنفيذها أدت فعليًّا إلى تعطل ما يقارب 400 رحلة يوميًّا في عموم الشرق الأوسط، سواء عبر الإلغاء المباشر أو تمديد فترات التجهيز أو دمج الرحلات.