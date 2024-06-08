227 ألف غرفة فندقية بالعاصمة المقدسة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

كشفت وزارة السياحة عن عدد غرف مرافق الإيواء في العاصمة المقدسة بالتزامن مع موسم الحج.
وبيَّنت الوزارة على منصة (X) أن ارتفاع نسبة نمو الغرف المرخصة في مكة المكرمة وصل إلى 38% خلال الربع الأول من عام 2024م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصل عدد المرافق المرخصة في العاصمة المقدسة إلى أكثر من 227 ألف غرفة في 801 فندق، و12 شقة مخدومة، و3 نُزل سياحية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، التي حصلت على التراخيص، ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م بـ38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.