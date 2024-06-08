227 ألف غرفة فندقية بالعاصمة المقدسة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، التي حصلت على التراخيص، ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م بـ38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.