عقيلي: 2025 عام قياسي للسياحة في مصر.. السعوديون يتخطّون حاجز 1.2 مليون سائح

كشف إبراهيم عقيلي، مدير منصة سعودي كايرو، أن أعداد السياح السعوديين المتجهين إلى مصر ستتجاوز حاجز المليون و200 ألف سائح مع نهاية العام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الكبير في حركة السفر بين البلدين. وأوضح أن هذا النمو يأتي متزامنًا مع إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين بنسبة 22% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.