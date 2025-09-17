عقيلي: 2025 عام قياسي للسياحة في مصر.. السعوديون يتخطّون حاجز 1.2 مليون سائح

كشف إبراهيم عقيلي، مدير منصة سعودي كايرو، أن أعداد السياح السعوديين المتجهين إلى مصر ستتجاوز حاجز المليون و200 ألف سائح مع نهاية العام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الكبير في حركة السفر بين البلدين. وأوضح أن هذا النمو يأتي متزامنًا مع إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين بنسبة 22% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد "عقيلي" أن السوق السعودية تواصل تصدّرها لقائمة الأسواق العربية المصدّرة للسياحة إلى مصر، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين، إلى جانب المكانة الخاصة لمصر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات السعودية. وأشار إلى أن الوجهات الأكثر جذبًا للسعوديين تتمثل في القاهرة، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، والساحل الشمالي، لما توفره من مزيج متكامل يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية.
وأضاف "عقيلي" أن منصة سعودي كايرو، التي تُعد الأولى من نوعها في مصر والمتخصصة في تقديم الخدمات السياحية للسعوديين والخليجيين، ساهمت في تعزيز مكانة مصر كخيار مفضل لهذه الشريحة من الزوار. حيث تقدم المنصة حزمًا سياحية متكاملة تشمل الإقامة والتنقل والجولات الميدانية، إلى جانب خدمات خاصة تلائم احتياجات العائلات السعودية والخليجية، مثل توفير مرشدين ناطقين بالعربية، وخيارات سكن فندقي وشقق فاخرة قريبة من المعالم السياحية. وأوضح أن المنصة تعمل على ربط الزوار مباشرة بالبرامج والفعاليات التي تعكس الثقافة المصرية الأصيلة، وفي الوقت نفسه تضمن لهم تجربة عصرية آمنة وسلسة.
وأشار "عقيلي" إلى أن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثّل نقطة تحوّل إضافية في جذب السياح السعوديين، حيث سيتيح لهم فرصة نادرة للاطلاع على روائع الحضارة الفرعونية في صرح يُعد الأكبر من نوعه عالميًا. وأكد أن مصر، بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وشاطئية، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار، باتت الوجهة الأبرز للسائح السعودي في المنطقة.
ولفت إلى أن رؤية السعودية 2030، وما تتضمّنه من خطط لتعزيز التبادل السياحي مع الدول الشقيقة، أسهمت في زيادة معدلات السفر إلى مصر، لتظل في صدارة الوجهات العربية التي تستقطب الزوار السعوديين باستمرار.
واختتم "عقيلي" حديثه بالتأكيد على أن استمرار التعاون بين البلدين على مستوى السياحة سيعزّز من دور مصر كوجهة رئيسية للعائلات السعودية، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا الجانبين، مشيرًا إلى أن العام 2025 سيكون عامًا استثنائيًا للأرقام القياسية في حركة السياحة بين السعودية ومصر.