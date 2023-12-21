المجلس العالمي: 47 مليون امرأة تعمل بالسياحة في العالم و"الضيافة" الأكثر جذبًا

وتابعت: "لأول مرة على الإطلاق، يمكننا أن نظهر أن هذا القطاع له تأثير إيجابي بشكل لا يصدق على مستوى العالم، حيث يدعم المزيد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة، ويوفر فرصًا متكافئة للنساء، ويوفر وظائف طويلة الأجل ومستدامة وجذابة اقتصاديًا للشباب في جميع أنحاء العالم".