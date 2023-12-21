المجلس العالمي: 47 مليون امرأة تعمل بالسياحة في العالم و"الضيافة" الأكثر جذبًا

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC والمركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC)، عن أن قطاع السفر والسياحة العالمي يوفر فرص عمل متزايدة للنساء والشباب في جميع أنحاء العالم.
ويظهر التقرير أن قطاع السفر والسياحة قام بتوظيف عدد متزايد بسرعة من النساء بين عامي 2010 و2019، حيث ارتفع من 38.6 مليون إلى 47.8 مليون، بزيادة قدرها 24%.
ووجد أن الضيافة هي جهة العمل الرائدة للنساء في هذا القطاع، حيث تمثل أكثر من نصف العمالة النسائية.
ويظهر العمال الشباب كعنصر مهم في القوى العاملة في هذا القطاع، حيث يمثلون 15% من جميع الوظائف في القطاع في كل من عامي 2010 و2021.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت حصة العمال الشباب في إجمالي العمالة العالمية من 16.5% في عام 2010 إلى 12.5% في عام 2010- 2021، لتسليط الضوء على أهمية السفر والسياحة لتوظيف الشباب.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـWTTC: "كجزء من أبحاثنا البيئية والاجتماعية، نحن فخورون للغاية بالعمل جنبًا إلى جنب مع المركز العالمي للسياحة المستدامة وإصدار هذا التقرير المهم للغاية".
وتابعت: "لأول مرة على الإطلاق، يمكننا أن نظهر أن هذا القطاع له تأثير إيجابي بشكل لا يصدق على مستوى العالم، حيث يدعم المزيد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة، ويوفر فرصًا متكافئة للنساء، ويوفر وظائف طويلة الأجل ومستدامة وجذابة اقتصاديًا للشباب في جميع أنحاء العالم".
ويكشف التقرير عن أن القطاع وظف نسبة أعلى بشكل هامشي من النساء مقارنة بالقطاعات الأخرى على مستوى العالم في عام 2021 - 39.3% مقارنة بمتوسط 39.2%.
وتعد الضيافة هي صاحبة العمل الرائد في قطاع السفر والسياحة للنساء، حيث تمثل أكثر من النصف (52%) إجمالي العمالة النسائية في عام 2019.
وفي جميع أنحاء العالم، تشكل النساء حصة أكبر من وظائف السفر والسياحة من القوى العاملة على مستوى الاقتصاد في آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين. ارتفعت نسبة النساء العاملات في مجال السفر والسياحة في إفريقيا منذ عام 2010، كما زاد توظيف النساء في مختلف قطاعات الاقتصاد في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ.
في عام 2021، تم تصنيف ما يقرب من 34% من الوظائف في قطاع السفر والسياحة العالمي على أنها ذات أجور مرتفعة، بزيادة عن 29.6% في عام 2010.
المستوى الإقليمي، حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر من الوظائف ذات الأجور المرتفعة. الوظائف بأجر في القطاع (38.7%)، تليها إفريقيا (36.2%)، والأمريكتان (30.6%).