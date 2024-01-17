يطل على الكعبة المشرفة.. موسوعة جينيس تسجل أعلى مصلى في العالم بمكة المكرمة

ويتسع المصلى لنحو 520 شخصًا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترًا مربعًا، مما يوفر مكانًا مثاليًا للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء.