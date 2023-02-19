"الجابر": توقعات باستقبال 1.5 مليون سعودي في قطر في 2023م

أكد مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة عمر الجابر أن هناك فعاليات جاذبة ومتعددة تشهدها قطر خلال المرحلة القادمة منها تسهيلات الدخول لجذب السياح من مختلف دول العالم حيث يحق لمواطني أكثر من 95 دولة الدخول إلى دولة قطر بدون تأشيرة.
ولفت الجابر على هامش المشاركة في معرض جدة إلى أهمية السوق السعودي الذي يعد واحدا من أهم خمسة أسواق للسياحة القطرية وتوقع وصول مليون ونصف سائح سعودي خلال عام 2023.
وعن أهم الأنشطة السياحية التي تشهدها قطر بعد انتهاء بطولة كأس العالم الاستثنائية قال الجابر إن قطر تشهد فعاليات رياضية واجتماعية وتسويقية تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة والمسابقات العالمية التي تلبي جميع المتطلبات والاهتمامات تهدف لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية.
وقال الجابر إن عام 2023 سيكون استثنائياً حيث تشهد الدوحة النسخة الـ19 لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات و بطولة قطر اكسون موبيل المفتوحة لكرة التنس ومهرجان قطر الدولي للأغذية ومهرجان قطر للتسوق.
وختم بأن شهر رمضان المبارك سيشهد فعاليات متنوعة وقضاء أسعد الأمسيات بعد الإفطار والمشاركة في النشاطات والفعاليات العائلية، وبالإضافة إلى ذلك التعرف على التقاليد والعادات خلال الشهر الكريم.