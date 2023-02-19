"الجابر": توقعات باستقبال 1.5 مليون سعودي في قطر في 2023م

أكد مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة عمر الجابر أن هناك فعاليات جاذبة ومتعددة تشهدها قطر خلال المرحلة القادمة منها تسهيلات الدخول لجذب السياح من مختلف دول العالم حيث يحق لمواطني أكثر من 95 دولة الدخول إلى دولة قطر بدون تأشيرة.