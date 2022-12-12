"بن لعبون": "القِدر" آخر البراكين التي ثارت في الحجاز قبل ألف عام.. هنا التفاصيل

وفيما يخص الحياة الفطرية في حرة خيبر، ذكر "ابن لعبون" أن من أشهر الحيوانات التي تعيش فيها: الذئاب، والضباع، والتفه (الوشق)، والنيص، والثعالب، والطيور، والخفافيش، والحشرات.. ومن الأشجار المتنوعة: الطلحيات (الأكاسيا)، والعرفج، والطلح، والضهيان.. ومن الرحمانيات السدر، والمتسلقات العلجان، والنباتات الموسمية والشجيرات النادرة وأعشاب "الجرجير البري الحمّيض"، وأشجار الحماط (التين البري).. ويعود سبب تسمية خيبر بهذا الاسم لكونها أرض خبرة أي طيبة الطين سهلة تتجمع فيها المياه؛ وفقًا لـ"واس".