"بن لعبون": "القِدر" آخر البراكين التي ثارت في الحجاز قبل ألف عام.. هنا التفاصيل

أكد رئيس مجلس إدارة تعاونية "الجيولوجيون السعوديون" الدكتور عبدالعزيز بن لعبون أن "جبل القِدر يتميز بشكله المخروطي الجميل، لوجوده في أكبر وأجمل وأغرب حرات المملكة مساحةً وتنوعًا صخريًّا، وجيومورفولوجيًّا وآثاريًّا واستيطانًا وصخورًا بركانية نادرة.
وفيما يخص الحياة الفطرية في حرة خيبر، ذكر "ابن لعبون" أن من أشهر الحيوانات التي تعيش فيها: الذئاب، والضباع، والتفه (الوشق)، والنيص، والثعالب، والطيور، والخفافيش، والحشرات.. ومن الأشجار المتنوعة: الطلحيات (الأكاسيا)، والعرفج، والطلح، والضهيان.. ومن الرحمانيات السدر، والمتسلقات العلجان، والنباتات الموسمية والشجيرات النادرة وأعشاب "الجرجير البري الحمّيض"، وأشجار الحماط (التين البري).. ويعود سبب تسمية خيبر بهذا الاسم لكونها أرض خبرة أي طيبة الطين سهلة تتجمع فيها المياه؛ وفقًا لـ"واس".
ويُعد "جبل القِدر" الذي يقع في حرة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، بارتفاع يصل إلى نحو 400 متر، من أكبر الحقول البركانية، وآخر البراكين التي ثارت قبل حوالي 1000 سنة، مكونًا شكلًا جماليًّا فريدًا جعله ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتُعد حرة خيبر أكبر حرات المملكة بمساحة تُقدر بنحو 21,500 كيلومتر مربع؛ حيث تشغل الحرات في المملكة حوالي 89.720 كيلومترًا أي نحو 4.6% من مساحة المملكة كأكثر الدول العربية في عدد الحرّات بعدد 23 حرّة رئيسية كبيرة وأعداد مختلفة من الحرات الصغيرة.