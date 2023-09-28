لجعل السعودية وجهة مميزة لليخوت العالمية.. شراكة بين "البحر الأحمر" و"موناكو مارينا مانجمنت"

يشار إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تربل باي" تسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوّارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة "أمالا" أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية، والمطاعم الفاخرة، ومرافق للاستجمام، والترفيه.