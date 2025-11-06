أرض السعودية يتصدر أجنحة معرض لندن السياحي في جائزة الأجنحة المبتكرة

تصدّر الجناح السعودي «أرض السعودية – Saudi Land» قائمة الأجنحة المشاركة في معرض لندن الدولي للسياحة WTM London 2025، بعد فوزه بجائزة «الأجنحة الأكثر ابتكارًا» ضمن فعاليات الحفل الختامي للمعرض الذي يُعد أحد أهم المنصات العالمية لصناعة السفر والسياحة.
وجاء تتويج الجناح السعودي تقديرًا لتصميمه العصري ومحتواه التفاعلي الذي جمع بين التقنية الحديثة والهوية الوطنية السعودية، حيث قدّم تجربة رقمية متكاملة للزوار عبر تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مكّنتهم من استكشاف أبرز الوجهات السعودية من العلا والبحر الأحمر إلى الدرعية والرياض، إضافة إلى عرض موسّع لمبادرة «الأجندة غير المسبوقة (Unreal Calendar)» التي تضم أهم الفعاليات والمواسم العالمية المقامة في المملكة خلال العام.
وشهد جناح «أرض السعودية» إقبالًا واسعًا من الزوار والمشاركين في المعرض الذي استضاف أكثر من 4150 عارضًا من 184 دولة، حيث تميّز الجناح بأسلوبه الإبداعي في عرض مقومات السياحة السعودية الحديثة ومشروعاتها الكبرى، مؤكدًا مكانة المملكة المتنامية كإحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة على مستوى العالم.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للحضور المتصاعد للمملكة في الفعاليات والمعارض الدولية، وترسيخًا لدورها الريادي في قيادة مستقبل السياحة العالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.