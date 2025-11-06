أرض السعودية يتصدر أجنحة معرض لندن السياحي في جائزة الأجنحة المبتكرة

وجاء تتويج الجناح السعودي تقديرًا لتصميمه العصري ومحتواه التفاعلي الذي جمع بين التقنية الحديثة والهوية الوطنية السعودية، حيث قدّم تجربة رقمية متكاملة للزوار عبر تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مكّنتهم من استكشاف أبرز الوجهات السعودية من العلا والبحر الأحمر إلى الدرعية والرياض، إضافة إلى عرض موسّع لمبادرة «الأجندة غير المسبوقة (Unreal Calendar)» التي تضم أهم الفعاليات والمواسم العالمية المقامة في المملكة خلال العام.