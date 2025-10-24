"الخطيب": 114 وزير سياحة بالعالم يحضرون الجمعية العمومية في الرياض لأول مرة

ويُتوقع أن يشهد المنتدى حضورًا واسعًا من وزراء، ومستثمرين، ورؤساء تنفيذيين، وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم، ليُشكل من العاصمة الرياض نقطة انطلاق لتحول عالمي جديد في السياحة، ويُعزّز من مكانة المملكة كقوة مؤثرة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.