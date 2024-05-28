وكالات سفر سعودية تشارك في معرض ""ITB في الصين.. الأكبر عالمياً في عدد شركات السياحة

شارك العديد من وكالات السفر والسياحة السعودية في المعرض التجاري لشركات السياحة في العالم "ITB China 2024"، وهو مخصص لوكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية والمتخصصين في الصناعة؛ للاستفادة بشكل أكبر من سوق السياحة الصينية في شانغهاي.
ويقام المعرض، وهو معرض للتبادل السياحي الدولي، في الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري ويضم أكثر من 600 عارض من أكثر من 80 دولة ومنطقة، ويحمل حدث هذا العام عنوان "الازدهار في التحول، والوصول إلى آفاق جديدة معاً"، مما يعكس أهمية القدرة على التكيف والابتكار في صناعة السفر، فضلاً عن الإمكانات الهائلة غير المستغلة لسوق السفر الصيني.
وقال ديفيد أكسيوتيس، نائب رئيس قسم السوق الصيني في شركة Messe Berlin GmbH: "منذ عام 2023، كان سوق السفر في الصين على مسار إيجابي ثابت، ومع تأثير سياسات التأشيرات المحسنة وزيادة سعة الرحلات الجوية يُظهر سوق السفر الصيني مؤشرات نمو قوية منذ بداية عام 2024".
وفي إشارة إلى أن سوق المشترين هذا العام يعج بطلب أقوى وعدد أكبر بكثير من المشاركين، قال أكسيوتيس إنه من المتوقع أن يدعم الحدث شركاء الشركة العالميين في "العثور على نظرائهم الصينيين والوصول إلى آفاق جديدة لأعمال السفر في الصين في السنوات المقبلة".
ويستمر التعاون السياحي بين الصين والسعودية في التصاعد ففي عام 2023 قام 80 ألف سائح صيني بزيارة السعودية وكأحد المعالم البارزة وقعت الصين والسعودية اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ خلالها السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺼﯿﻨﻲ، والتي ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺼﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔر إﻟﻰ المملكة ﻣﻦ ﺧﻼل المجموعات السياحية.
كما أطلقت الهيئة السعودية للسياحة أكبر حملة للترويج السياحي في مدينة شانغهاي الصينية والتي تعرض الثقافة الغنية والتاريخ العريق والموارد السياحية المتنوعة للسعودية من خلال بث مقاطع فيديو عن التجربة السياحية في المملكة وإقامة سوق عربي تقليدي في الهواء الطلق لمدة أسبوع. واستقطب المعرض أكثر من 80 ألف زائر.
ويذكر أن حجم الحجوزات إلى المملكة ارتفع بمعدل 277% بفضل انطلاق الحملة، مما يعكس حماس السائح الصيني للمنتجات السياحية السعودية.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين إلى السعودية إلى 150 ألف سائح 2024.