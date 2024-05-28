وكالات سفر سعودية تشارك في معرض ""ITB في الصين.. الأكبر عالمياً في عدد شركات السياحة

ويقام المعرض، وهو معرض للتبادل السياحي الدولي، في الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري ويضم أكثر من 600 عارض من أكثر من 80 دولة ومنطقة، ويحمل حدث هذا العام عنوان "الازدهار في التحول، والوصول إلى آفاق جديدة معاً"، مما يعكس أهمية القدرة على التكيف والابتكار في صناعة السفر، فضلاً عن الإمكانات الهائلة غير المستغلة لسوق السفر الصيني.