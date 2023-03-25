"بلاد الساموراي" تستهدف 60 مليون سائح في 2030 والسعوديون على رأس القائمة

ويعد السوق السعودي أحد أبرز مستهدفات السياحة اليابانية، حيث أعلنت سفارة اليابان في السعودية أنه اعتبارًا من 27 مارس 2023 يمكن لجميع المواطنين السعوديين، والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت، تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.