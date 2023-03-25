"بلاد الساموراي" تستهدف 60 مليون سائح في 2030 والسعوديون على رأس القائمة

كشفت "منظمة السياحة اليابانية"، عن خطط لمضاعفة أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال المكتب الإقليمي لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في دبي، لتحقيق هدف الحكومة اليابانية المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030.
ووفقاً لبيانات المنظمة فقد بلغ عدد السياح الخليجيين إلى اليابان قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 أكثر من 28222 سائحًا بزيادة نسبتها 28.4% عن 2018.
ويعد السوق السعودي أحد أبرز مستهدفات السياحة اليابانية، حيث أعلنت سفارة اليابان في السعودية أنه اعتبارًا من 27 مارس 2023 يمكن لجميع المواطنين السعوديين، والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت، تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
يذكر أن المنظمة التي لديها نحو 22 مكتباً حول العالم، ستشكل نقطة محورية للجهود الترويجية للمنظمة في عرض اليابان كوجهة سفر مفضلة للمقيمين في المنطقة التي تعد ذات أولوية في المرحلة المقبلة بالنسبة للسياحة اليابانية، التي تسعى إلى تعزيز التبادل السياحي وتقوية العلاقات التبادلية بين الشرق الأوسط واليابان.