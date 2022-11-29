تنظيم أولى الجلسات الحوارية ضمن القمة العالمية للسفر والسياحة

عُقدت اليوم أولى جلسات القمة العالمية الثانية والعشرين للسفر والسياحة المقامة حاليًا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، بعنوان "السفر من أجل مستقبل أفضل، بحضور الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية أنتوني كابوانو، والرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي" للرحلات البحرية بيرفرانشيسكو فاجو، والمؤسس والمدير العام لشركة "سيتاريس" جريج أوهارا.