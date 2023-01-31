وزيرة السياحة المغربية: ارتفاع إنفاق السائح في المغرب إلى 2.5 ألف ريال

وأوضحت الوزيرة أن السياحة إلى بلادها قد ساهمت ما بين يناير إلى نوفمبر 2022 في ضخ إيرادات بالعملة الصعبة بأكثر من 8 مليارات دولار، أي بزيادة 12% عن عام 2019، وذلك بفضل ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد بنحو 23%، من 6000 إلى 7400 درهم.