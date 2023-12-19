أكثر من 14 مليون سائح زاروا السعودية خلال 6 أشهُر وأنفقوا 87 مليار ريال

من جانبها، حققت السياحة المحلية ارتفاعًا في الإنفاق السياحي بمعدل (16%) في النصف الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليلة في النصف الأول من عام 2022م مقابل (6.3) ليلة في النصف الأول من عام 2023م. وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بنحو (16.6) مليون سائح، يمثلون (43%) من إجمالي السياح، وبنسبة نمو بلغت (18%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.