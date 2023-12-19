أكثر من 14 مليون سائح زاروا السعودية خلال 6 أشهُر وأنفقوا 87 مليار ريال

كشفت وزارة السياحة عن البيانات الأولية لإحصاءات النصف الأول من عام 2023م؛ وذلك لإبراز تطوُّر أداء القطاع السياحي في السعودية، إضافة إلى إطلاع المهتمين والمستثمرين المحليين والأجانب على أداء القطاع.
وتؤكد النتائج فاعلية جهود وزارة السياحة وشركائها في تنمية القطاع السياحي، من خلال رفع جودة الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة، إضافة إلى تحسين هيكلة التأشيرات.
وبلغ إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت للأغراض كافة) في النصف الأول من عام 2023م في السعودية (53.6 مليون سائح)، بواقع (14.6 مليون سائح وافد)، و(39.0 مليون سائح محلي)، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال)، بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال الفترة نفسها.
وفي الغضون، حققت السياحة الوافدة أرقامًا تاريخية في النصف الأول من عام 2023م؛ إذ سجلت نموًّا ملحوظًا بنسبة (142%) في أعداد السياح و(132%) في معدل الإنفاق السياحي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
ونتيجة للتطور المستمر في قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية، نمت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام، وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من عام 2023م، وحققت نسبة نمو بلغت (347%) مقارنة بالفترة نفس لعام 2022م.
من جانبها، حققت السياحة المحلية ارتفاعًا في الإنفاق السياحي بمعدل (16%) في النصف الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليلة في النصف الأول من عام 2022م مقابل (6.3) ليلة في النصف الأول من عام 2023م. وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بنحو (16.6) مليون سائح، يمثلون (43%) من إجمالي السياح، وبنسبة نمو بلغت (18%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.