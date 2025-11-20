جدة تدخل نادي المدن السياحية الفاخرة.. أتلانتس وفورسيزونز وماندارين أورينتال وون آند أونلي على شواطئها

تستعد مدينة جدة للدخول بقوة إلى نادي المدن السياحية الفاخرة عالميًا، بعد إعلان أربع من كبرى العلامات الفندقية في العالم — أتلانتس، ون آند أونلي، فورسيزونز، وماندارين أورينتال — عن تدشين مشاريع فندقية ضخمة على الواجهة البحرية للمدينة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لجدة ودورها المحوري في مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تُعد هذه المشاريع جزءًا من التحول العمراني الكبير في مشروع "وسط جدة"، الذي يعيد صياغة قلب المدينة الساحلية من خلال مرسى متطور، ودار أوبرا عالمية، ومتاحف حديثة، وحدائق بحرية، ومراكز ترفيهية ورياضية متكاملة.
وتستفيد هذه الوجهة الجديدة من موقع جدة الاستراتيجي على بعد دقائق من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ما يجعلها مركز جذب مثاليًا للزوار الدوليين الباحثين عن الرفاهية والتجارب السياحية الفريدة.
- أتلانتس جدة: منتجع ضخم يضم أكثر من 800 وحدة بين غرف وأجنحة وشقق فاخرة، إلى جانب 20 مطعمًا عالميًا، ومدينة الألعاب المائية الشهيرة "أكوافنتشر"، وحوض الأحياء المائية "لوست تشامبرز".
- ون آند أونلي جدة: فندق فائق الفخامة يجمع بين الشاطئ والطبيعة وأسلوب الحياة الراقي، ويضم فلل خاصة وأول مجمع سكني للعلامة في المملكة، إضافة إلى سبعة مطاعم ومرافق رياضية عالمية.
- ماندارين أورينتال جدة: برج فاخر يحتوي على 140 غرفة وجناحًا مطلًا على البحر الأحمر، و187 منزلًا فخمًا، و115 شقة، مع سبا راقٍ ونوادٍ للأطفال ومطاعم حصرية.
- فورسيزونز جدة – الكورنيش (الافتتاح في 2027): يضم 269 غرفة وجناحًا و64 وحدة سكنية خاصة، بمسابح مطلة على البحر ومطاعم راقية، تعكس فلسفة العلامة في الفخامة الخالصة.
تعكس هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ثقة كبرى العلامات العالمية في السوق السعودي، ويتوقع أن تسهم في رفع الطلب على السياحة الفاخرة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق آلاف الوظائف الجديدة.
كما ستدعم هذه المشاريع تنشيط قطاعات التجزئة والضيافة والنقل والخدمات المساندة، وتعزز جهود المملكة لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، ضمن مستهدفات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تستمد هذه المشاريع تصاميمها من روح جدة التاريخية وهويتها المعمارية المميزة، مع مزج الرفاهية العصرية بإطلالات بحرية خلابة ومحيط ثقافي غني.
وبفضل واجهتها البحرية الممتدة، وفعالياتها الدولية المتنوعة، وأنشطتها البحرية على مدار العام، تواصل جدة تعزيز مكانتها كمدينة تجمع بين الأصالة والتجربة السياحية الحديثة.
ومع تسارع وتيرة هذه الاستثمارات العالمية، تقترب جدة من منافسة أبرز المدن السياحية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي، ويُتوقع أن تتحول خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مركز إقليمي للرفاهية والفعاليات الكبرى والسياحة الراقية.