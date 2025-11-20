جدة تدخل نادي المدن السياحية الفاخرة.. أتلانتس وفورسيزونز وماندارين أورينتال وون آند أونلي على شواطئها

تستعد مدينة جدة للدخول بقوة إلى نادي المدن السياحية الفاخرة عالميًا، بعد إعلان أربع من كبرى العلامات الفندقية في العالم — أتلانتس، ون آند أونلي، فورسيزونز، وماندارين أورينتال — عن تدشين مشاريع فندقية ضخمة على الواجهة البحرية للمدينة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لجدة ودورها المحوري في مستهدفات رؤية السعودية 2030.