تسليم رخصة مشغل لأول مرسى بحري سياحي دولي في المملكة لنادي جدة لليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم، رخصة مشغل مرسى بحري سياحي لنادي ومرسى جدة لليخوت التابعة لشركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعَد أول مرسى سياحي دولي بالمملكة يحصل على هذه الرخصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المتسارعة لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، وتنظيم أنشطة السياحة الساحلية من خلال إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية؛ بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، ويسهم في تمكين الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة وتشجيعهم لها، وجذب ودعم المستثمرين والمشاريع السياحية الساحلية في البحر الأحمر.
يُذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدأت رحلتها في 2021م، لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية؛ بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.