تسليم رخصة مشغل لأول مرسى بحري سياحي دولي في المملكة لنادي جدة لليخوت

يُذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدأت رحلتها في 2021م، لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية؛ بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.