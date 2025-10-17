"أكور" و"القمة للضيافة" توقّعان اتفاقية لتطوير أكثر من 3,000 غرفة فندقية في المملكة

أعلنت مجموعة "أكور" العالمية، أكبر مشغّل فندقي في السعودية، عن توقيع اتفاقية تطوير استراتيجية مع شركة "القمة للضيافة"، التابعة لـ"بن داود للاستثمار"، لتشييد وإدارة أكثر من 3,000 غرفة فندقية في أنحاء المملكة، تشمل مشاريع محورية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها مؤخرًا خلال الملتقى السنوي، دعم مسيرة التحول في قطاع الضيافة بالمملكة، وتعزيز الاستثمارات السياحية طويلة الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية أربعة مشاريع رئيسية:
فندق سويس أوتيل جدة (288 غرفة) – الافتتاح المتوقع في 2029.
فندق موفنبيك المدينة (1,015 غرفة) – شمال غرب المسجد النبوي، يُفتتح عام 2029.
فندق إيبيس ستايلز مكة – المسفلة (801 غرفة) – يُعاد تجديده ويفتتح في 2027.
فندق ميركيور مكة – الششة (1,078 غرفة) – قريب من مشعر منى، يخضع لتجديد شامل.
وأكد الدكتور عبدالرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة "بن داود للاستثمار"، أن الاتفاقية تمثّل "فصلًا جديدًا في رحلة الضيافة بالمملكة"، مع التزام باستثمارات طويلة الأمد تستهدف خدمة ملايين الزوار، وترسيخ السعودية كوجهة سياحية عالمية.
من جانبه، أوضح دنكان أوروك، الرئيس التنفيذي للفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في "أكور"، أن الشراكة تعكس توافق الرؤية مع المملكة في دعم أجندتها السياحية الطموحة، مشيرًا إلى أن "أكور" تسعى لتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى ترتكز على الابتكار والانغماس الثقافي.
وتدير "أكور" حاليًا 46 فندقًا ومجمعًا سكنيًا في السعودية، تضم أكثر من 18,000 غرفة عبر 15 علامة تجارية، وتُعد صاحبة أكبر حضور دولي في مكة والمدينة، بتشغيلها 14 فندقًا تحتوي على أكثر من 12,600 غرفة.
أما "القمة للضيافة"، فهي الذراع الفندقية لمجموعة "بن داود"، وتعمل حاليًا على تطوير أكثر من 30 مشروعًا فندقيًا في المملكة، من أبرزها فندق "جي دبليو ماريوت جدة"، وأكبر فندق "كورت يارد باي ماريوت" في العالم بمكة، بسعة تتجاوز 2,400 غرفة.