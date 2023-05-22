هيئة السياحة: صيف السعودية مليء بالفعاليات المذهلة "لا تروح بعيد"

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن برامج الحملة الموسمية لصيف السعودية تحت شعار "لا تروح بعيد.. روح السعودية"، وتهدف لتقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة؛ لإبراز تنوّع الوجهات الصيفية في المملكة (الجبلية والبحرية)، وما تتضمّنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج، حيث تستهدف الحملة عددًا من الأسواق العالمية.
وكان أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أعلن أن السعودية باتت الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وقد أثبتت قدرتها على أن تكون مقصدًا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام، واليوم نطلق الحملة الترويجية لصيف السعودية تحت شعار "لا تروح بعيد.. روح السعودية"، التي تأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية لإبراز الميز التنافسية للصيف في السعودية؛ نظرًا لما تملكه المملكة من وجهات جبلية بأجواء باردة وشواطئ ممتدة بأنشطة متنوعة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافةً لتنظيم العديد من الفعاليات نوعية والمواسم الجاذبة.
وتابع "الخطيب": إن هذا الصيف يشهد أكبر مشاركة من القطاع الخاص؛ بهدف توفير أكثر من 1.8 مليون مقعد إضافي للرحلات الجوية التي ستنطلق للوجهات الصيفية في المملكة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بأكثر من 15 ألف غرفة جديدة، إلى جانب تقديم أكثر من 100 عرض ومنتج تم تصميمها خصيصًا لصيف هذا العام؛ لتلبية تطلعات مختلف شرائح الزوار من الداخل والخارج.