هيئة السياحة: صيف السعودية مليء بالفعاليات المذهلة "لا تروح بعيد"

وكان أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أعلن أن السعودية باتت الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وقد أثبتت قدرتها على أن تكون مقصدًا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام، واليوم نطلق الحملة الترويجية لصيف السعودية تحت شعار "لا تروح بعيد.. روح السعودية"، التي تأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية لإبراز الميز التنافسية للصيف في السعودية؛ نظرًا لما تملكه المملكة من وجهات جبلية بأجواء باردة وشواطئ ممتدة بأنشطة متنوعة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافةً لتنظيم العديد من الفعاليات نوعية والمواسم الجاذبة.