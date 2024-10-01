بالصور.. البحر الأحمر تكشف عن أحدث الفنادق الفاخرة في وجهة "أمالا ".. تعرّف عليها

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تربل باي"، تسير على قدمٍ وساق لاستقبال طلائع زوّارها في عام 2025، وستضم 8 منتجعات توفر ما يزيد عن 1,400 غرفة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزعة على 30 فندقًا، وحوالي 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.