بالصور.. البحر الأحمر تكشف عن أحدث الفنادق الفاخرة في وجهة "أمالا ".. تعرّف عليها

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح منتجع "ريتز-كارلتون أمالا"، وذلك بعد افتتاح منتجع "سانت ريجس البحر الأحمر" و"نجومه ريتز – كارلتون ريزيرف" مؤخرًا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية افتتاح منتجع "إديشن البحر الأحمر".
ومن المتوقع افتتاح منتجع "ريتز-كارلتون أمالا" الذي يقع في أقصى شمال منطقة "تربل باي" عام 2025 ويتميز بتقديم خدمات فنادق "ريتز-كارلتون" الفاخرة والاستثنائية في الواجهة. وسيضم الفندق 391 غرفة للزوار.
وأكد الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو تواصل وجهة "أمالا" إرساء معايير جديدة في عالم السفر للاستجمام والاسترخاء ونمط الحياة الساحلي الفاخر، مع إضافة أحدث علاماتها الفندقية، وسيكون منتجع "ريتز-كارلتون أمالا" أكبر أصولنا في الوجهة، وسيضم إطلالات خلابة على البحر الأحمر وقرية المارينا والجبال الشاهقة التي تتميز بها المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية جيروم برييه: "تتعهد "أمالا" بأن تكون وجهة فريدة من نوعها وذات شمولية في مجال الصحة والاستشفاء، ويؤكد دخولنا في هذه الاتفاقية على الطلب المتزايد على التجارب الفاخرة في الوجهات الناشئة في السعودية".
وقد تم اختيار موقع المنتجع الفاخر ليكون وسط المناظر الطبيعية للكثبان الرملية، التي حرصت "البحر الأحمر الدولية" بشكل كبير على المحافظة عليها. وتتناغم تصميم المنتجع بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة به مع واجهة تستغل إطلالته على البحر بامتياز من مختلف مواقع الرؤية. كما ستعمل الكثبان الرملية أيضًا كمظلة طبيعية توفر مساحات مظللة داخلية وخارجية ليستمتع بها الزوار.
ومن المتوقع أن يعكس منتجع "ريتز-كارلتون أمالا" الذي صممته شركة فوستر + بارتنرز، الهندسة المعمارية المحلية لمدينة الوجه الساحلية على البحر الأحمر القريبة من الوجهة، كما سيجسد التصميم الجمالي الأناقة الخالدة ويجمع بعناية بين التأثيرات التقليدية، والهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والحرفية
تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تربل باي"، تسير على قدمٍ وساق لاستقبال طلائع زوّارها في عام 2025، وستضم 8 منتجعات توفر ما يزيد عن 1,400 غرفة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزعة على 30 فندقًا، وحوالي 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.